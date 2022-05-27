Приём нефти от казахстанских грузоотправителей на терминале КТК восстановлен в полном объёме
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.
Глава казахстанского правительства Алихан Смаилов и гендиректор АО «Каспийский трубопроводный консорциум» Николай Горбань обсудили в Нур-Султане вопросы дальнейшего сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти на экспорт.
Ранее сообщалось, что все три причала КТК на терминале на берегу Чёрного моря работают в обычном режиме после завершения ремонта на двух из них.