Приём нефти от казахстанских грузоотправителей на терминале КТК восстановлен в полном объёме

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Приём нефти от казахстанских грузоотправителей восстановлен в полном объёме на всех причалах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Приём нефти от казахстанских грузоотправителей на терминале КТК восстановлен в полном объёме
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

Глава казахстанского правительства Алихан Смаилов и гендиректор АО «Каспийский трубопроводный консорциум» Николай Горбань обсудили в Нур-Султане вопросы дальнейшего сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти на экспорт.

Ранее сообщалось, что все три причала КТК на терминале на берегу Чёрного моря работают в обычном режиме после завершения ремонта на двух из них.

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