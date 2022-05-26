Силуанов: для россиян ничего не изменится, если США объявят России технический дефолт

Короткая ссылка
Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что для россиян ничего не изменится, если США объявят России технический дефолт.
Силуанов: для россиян ничего не изменится, если США объявят России технический дефолт
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Госдумы РФ

«Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдём такую форму», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Россия предложит инструмент, чтобы все держатели российского долга могли получить свои проценты. У российской стороны достаточно ресурсов и валюты для всех выплат.

По его словам, если даже удастся найти способ объявить России технический дефолт, то это не повлияет на экономику страны.

«Никак не отразится, ничего не изменится. Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надёжный заёмщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты», — добавил он.

Ранее от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации. Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны. Расчёты с кредиторами будут производить в рублях. 

Политолог Александр Маркин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с госдолгом России.

В марте Силуанов заявил, что заморозку валютных счетов российского ЦБ, а также правительства страны можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить