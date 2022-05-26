Силуанов: для россиян ничего не изменится, если США объявят России технический дефолт

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что для россиян ничего не изменится, если США объявят России технический дефолт.

«Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдём такую форму», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Россия предложит инструмент, чтобы все держатели российского долга могли получить свои проценты. У российской стороны достаточно ресурсов и валюты для всех выплат.

По его словам, если даже удастся найти способ объявить России технический дефолт, то это не повлияет на экономику страны.

«Никак не отразится, ничего не изменится. Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надёжный заёмщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты», — добавил он.

Ранее от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации. Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны. Расчёты с кредиторами будут производить в рублях.

Политолог Александр Маркин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с госдолгом России.

В марте Силуанов заявил, что заморозку валютных счетов российского ЦБ, а также правительства страны можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России.