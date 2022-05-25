Володин: Россия будет платить по внешнему долгу в рублях

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российская сторона будет платить по внешнему долгу в рублях, все необходимые средства у страны есть.
Володин: Россия будет платить по внешнему долгу в рублях
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке», — указал он.

Так Володин прокомментировал информацию, что Минфин США решил не продлевать лицензию для обслуживания внешнего долга России.

«А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», — добавил он.

20 мая Минфин России в полном объёме выплатил купон по суверенным еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро.

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