«Газпром» подаёт газ через Украину на ГИС «Суджа» в объёме 45,9 млн кубометров
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 45,9 млн куб. м на 21 мая. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.
Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что Украина найдёт способ восстановить поставки газа в полном объёме после приостановки транзита через станцию «Сохрановка».