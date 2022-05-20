Кабмин выделил ещё 49,6 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ

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Правительство России выделило ещё 49,6 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ.
Кабмин выделил ещё 49,6 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ
  • Gettyimages.ru
  • © xijian

«На поддержку программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено 49,6 млрд рублей», — сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что это поможет улучшить жилищные условия не менее чем 82 тыс. граждан.

В частности, 33,4 млрд рублей направят на субсидирование программы «Льготная ипотека». 

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что российское правительство будет и дальше поддерживать льготные ипотечные программы.

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