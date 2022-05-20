Bloomberg: страны G7 обсуждали создание картеля покупателей на российскую нефть
По её словам, создание такого механизма помогло бы «минимизировать доходы Москвы».
«Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы ещё не проработаны», — заявила Йеллен журналистам в Бонне.
По мнению директора Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александра Широва, Европе в настоящее время технически трудно отказаться от импорта российских энергоносителей.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.