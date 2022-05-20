Les Echos: Россия может получить рекордные доходы от поставок газа в Европу в 2022 году

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Россия может получить в 2022 году рекордные доходы в $100 млрд от поставок газа в Европу. Об этом пишет в статье Les Echos обозреватель Винсент Колен со ссылкой на данные на аналитиков Citi.

По его данным, страны Евросоюза ежедневно перечисляют России $200 млн за газ, несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго».

«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить $100 млрд за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими», — пишет Колен.

Он также заявил, что эти цифры не включают поступления от поставок нефти, угля и другого сырья.

По мнению директора Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александра Широва, Европе в настоящее время технически трудно отказаться от импорта российских энергоносителей.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.

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