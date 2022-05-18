Сотрудники АвтоВАЗа получат выплаты в период простоя

Сотрудники АвтоВАЗа получают положенные им выплаты в период простоя. Отмечается, что работа компании для части сотрудников приостановлена до 27 мая в связи с отсутствием комплектующих.

«Есть Трудовой кодекс, который чётко регламентирует оплату сотрудников, находящихся в режиме простоя, поэтому всё согласно Трудовому кодексу. Как там написано, ровно так же идёт оплата», — рассказал в беседе с «Говорит Москва» руководитель пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинских.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли России сообщили о переходе российских активов группы Renault в собственность государства.

Всеми акциями ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, а 67,69% ценных бумаг концерна «АвтоВАЗ» будут переданы ФГУП «НАМИ».

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