Экономист Финогенова прокомментировала ситуацию с курсом рубля

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Дарья Ускова
Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с RT дала прогноз относительно изменений курса валют на следующей неделе.
Экономист Финогенова прокомментировала ситуацию с курсом рубля
  • РИА Новости

По прогнозу эксперта, в настоящий момент предпосылок для изменения текущего курса рубля не наблюдается.

«Кроме того, сейчас Банк России частично сбрасывает американские казначейские обязательства и, таким образом, пополняет свои валютные резервы. Никаких проблем, как мне кажется, с курсом доллара и рубля быть не должно», — сообщила специалист.

Как отметила экономист, в ближайшее время также существует возможность укрепления рубля.

Изменений в значениях доллара и евро не ожидается, считает Финогенова.

«Серьёзной волатильности на рынках не ожидается, возможны 1—2%, но мне кажется, что ситуация стабильна, в мае ничего существенно не изменится», — заключила эксперт.

Ранее экономист Лобода высказался о ситуации на валютном рынке.

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