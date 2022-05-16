Центробанк сообщил о росте на 4,3% реального эффективного курса рубля с начала года

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ЦБ России сообщил о росте реального эффективного курса рубля на 34% в апреле и на 4,3% с начала года. Об этом говорится в материалах регулятора.
Центробанк сообщил о росте на 4,3% реального эффективного курса рубля с начала года
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Отмечается, что реальный курс рубля к доллару в апреле увеличился на 34,6% по сравнению с мартом, а к евро — на 36,4%.

В Центробанке добавили, что номинальный курс доллара США в апреле составил 71,0237 рубля.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что рубль стал лучшей в мире крупной валютой в 2022 году по укреплению к доллару благодаря введённым мерам по контролю за движением капитала.

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