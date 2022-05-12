Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой по укреплению к доллару в 2022 году

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Рубль стал лучшей в мире крупной валютой в 2022 году по укреплению к доллару благодаря введённым мерам по контролю за движением капитала. Об этом пишет Bloomberg.
Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой по укреплению к доллару в 2022 году
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По данным агентства, рубль вырос более чем на 11% по отношению к доллару с начала года, в то время как рост бразильского реала составил 9%. 

Отмечается, что рубль лидирует среди 31 основной валюты мира, которую отслеживает Bloomberg.

В материале говорится, что рост рубля является результатом ряда мер, принятых российским правительством для защиты его от санкций.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал курс доллара, опускавшийся в ходе торгов 5 мая ниже 66 рублей.

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