Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой по укреплению к доллару в 2022 году
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По данным агентства, рубль вырос более чем на 11% по отношению к доллару с начала года, в то время как рост бразильского реала составил 9%.
Отмечается, что рубль лидирует среди 31 основной валюты мира, которую отслеживает Bloomberg.
В материале говорится, что рост рубля является результатом ряда мер, принятых российским правительством для защиты его от санкций.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал курс доллара, опускавшийся в ходе торгов 5 мая ниже 66 рублей.