Экономист Беляев дал прогноз по курсу доллара

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал курс доллара, опускавшийся в ходе торгов 5 мая ниже 66 рублей.

По мнению эксперта, экономика России «вполне устойчива, вполне консолидирована».

«Она готовится к тому, чтобы адаптироваться к новым условиям и начать двигаться вперёд, несмотря на санкции. Во всяком случае, никаких признаков кризиса внутри России не существует», — подчеркнул экономист.

Он заметил, что экономика США находится «в противоположном состоянии» из-за роста инфляции и повышения ключевой ставки ФРС.

«Это отражается на позициях доллара в принципе и по отношению к рублю, в частности. Плюс сказываются внешние факторы, как вытеснение доллара из международного оборота вследствие неуклюжего применения санкций против России», — отмечает Беляев.

Собеседник RT считает, что будет коррекция доллара, но он не поднимется выше 72—73 рублей.

«Судя по всему, доллар достиг дна и ожидать дальнейшего снижения не стоит. Если доллары есть на руках, то продавать их не надо. Если есть накопления в рублях, то всё зависит от вашего намерения, что делать дальше. Момент для покупки вполне удачный», — заключил Беляев.

Ранее экономист Игорь Николаев призвал россиян не торопиться покупать валюту или обменивать её на рубли без острой необходимости.

Курс рубля в ходе торгов в четверг, 5 мая, опускался ниже 66 рублей.