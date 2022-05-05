Экономист Николаев призвал россиян не торопиться обменивать валюту

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Экономист Игорь Николаев призвал россиян не торопиться покупать валюту или обменивать её на рубли без острой необходимости.
Экономист Николаев призвал россиян не торопиться обменивать валюту
  • Gettyimages.ru

«Если есть срочная необходимость получить рубли, конечно, нужно продать валютные запасы. Если нет, то торопиться не нужно. Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее», — заявил он в беседе с газетой «Московский комсомолец».

Николаев допустил, что тренд ослабления курса доллара может измениться и валюту удастся обменять по более выгодному курсу.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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