Экономист Лобода высказался о ситуации на валютном рынке

Короткая ссылка
Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода высказался о ситуации на валютном рынке.
Экономист Лобода высказался о ситуации на валютном рынке
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«В текущих рыночных условиях, когда локальный валютный рынок находится под ограничительными мерами ЦБ РФ и на рынке наблюдается дисбаланс между спросом и предложением, не представляется возможным прогнозировать курсы валют на весь июнь», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, участники рынка ожидают, что регулятор в ближайшие дни может смягчить валютный контроль.

По прогнозу, доллар может закончить текущую неделю ниже отметки 63 рубля, а на следующей неделе двинуться к уровню 60 рублей.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке в апреле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить