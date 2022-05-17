Экономист Лобода высказался о ситуации на валютном рынке

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода высказался о ситуации на валютном рынке.

«В текущих рыночных условиях, когда локальный валютный рынок находится под ограничительными мерами ЦБ РФ и на рынке наблюдается дисбаланс между спросом и предложением, не представляется возможным прогнозировать курсы валют на весь июнь», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, участники рынка ожидают, что регулятор в ближайшие дни может смягчить валютный контроль.

По прогнозу, доллар может закончить текущую неделю ниже отметки 63 рубля, а на следующей неделе двинуться к уровню 60 рублей.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке в апреле.