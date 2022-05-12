Iltalehti: Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 13 мая

Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 13 мая в качестве ответных мер в связи с намерением Хельсинки вступить в НАТО. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

«Россия может прекратить поставки газа в пятницу (13 мая. — RT). Ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО», — говорится в сообщении.

Председатель парламентской группы партии «Истинные финны» Вилле Тавио подтвердил, что финские политики были информированы о различных вариантах российских мер в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя возможность вступления Финляндии в Североатлантический альянс, заявил, что это не делает континент стабильным и безопасным.

До этого президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО. В их совместном заявлении говорится, что необходимо срочно подать заявку на вступление в альянс.