В Москве рассказали о росте объёмов производства лекарств и медоборудования

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с января по март текущего года предприятия столицы отгрузили фармацевтической продукции потребителям на 69,9 млрд рублей.

Об этом сообщает kp.ru.

«За первые три месяца этого года в Москве произвели на 24,8% больше лекарственных препаратов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Медицинских инструментов и оборудования за этот же период выпустили почти в два раза больше — рост составил 98,3%», — уточнил Ефимов.

Отмечается, что за первый квартал было отгружено фармацевтической продукции на 69,9 млрд рублей, что на 5,5% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и в 2,2 раза больше показателей за первые три месяца 2020 года, передаёт НСН.

В марте глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что фармпроизводство в России работает в штатном режиме, темпы выпуска продукции никто не сбавлял.