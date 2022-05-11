Болгария договорилась о поставках газа из США по более низким ценам, чем у «Газпрома»
- Gettyimages.ru
- © DarioEgidi
«Договорились о реальных поставках сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже «Газпрома», которые начнутся в июне», — говорится в сообщении на сайте болгарского правительства.
Петков отметил, что партнёрство между Софией и Вашингтоном является важной частью достижения газовой независимости Болгарии.
Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» в связи с неоплатой в рублях.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с RT заявила о большой роли российского газа в экономике Болгарии.