Болгария договорилась о поставках газа из США по более низким ценам, чем у «Газпрома»

Короткая ссылка
Премьер Болгарии Кирилл Петков в ходе встречи с вице-президентом США Камалой Харрис договорился о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США по ценам ниже, чем у «Газпрома».
Болгария договорилась о поставках газа из США по более низким ценам, чем у «Газпрома»
  • Gettyimages.ru
  • © DarioEgidi

«Договорились о реальных поставках сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже «Газпрома», которые начнутся в июне», — говорится в сообщении на сайте болгарского правительства. 

Петков отметил, что партнёрство между Софией и Вашингтоном является важной частью достижения газовой независимости Болгарии.

Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» в связи с неоплатой в рублях.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с RT заявила о большой роли российского газа в экономике Болгарии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить