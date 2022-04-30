Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о большой роли российского газа в экономике Болгарии

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с RT заявила о большой роли российского газа в экономике Болгарии.

«В случае Болгарии очевидна большая роль российского газа в экономике страны. Ситуация усугубляется низкой покупательной способностью болгарского населения», — сказала она.

Также Кнайсль отметила, что за последние 15 лет граждане Болгарии не раз выходили на улицы, протестуя против высоких цен на электроэнергию и коммунальные услуги в целом.

По её словам, это очень актуальная тема для рядовых болгар и «особо чувствительная» — для болгарских чиновников.

Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с поставками газа в Болгарию.