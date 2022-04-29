Аналитик Деев прокомментировал ситуацию с поставками газа в Болгарию

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с поставками газа в Болгарию.
Аналитик Деев прокомментировал ситуацию с поставками газа в Болгарию
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В беседе с ФАН он напомнил, что в этой стране зависимость от российских поставок очень высока.

«Болгария получает из России порядка 3 млрд кубометров газа в год, заместить эти объемы страна сможет постепенно», — заявил эксперт.

Он напомнил, что с осени 2022 года ожидается запуск интерконнектора Греция — Болгария, и этим маршрутом планируется закупать до 3 млрд кубометров в год, но сразу на такие мощности ГТС не выйдет.

«Ещё страна рассчитывает на поставки СПГ из Греции — но о каких объёмах может идти речь, пока неизвестно», — добавил Деев.

Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Nation News высказался о перспективах сотрудничества России и ЕС.

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