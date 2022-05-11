Аналитик Юшков назвал влияющие на нефтяные цены факторы

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT объяснил, какие факторы могут способствовать росту нефтяных цен.
Аналитик Юшков назвал влияющие на нефтяные цены факторы
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Pakulin / EyeEm

Как отметил Юшков, на рынке наблюдается дефицит нефти, цены на неё не падают, несмотря на проведение Соединёнными Штатами кампании по «интервенции на энергетических рынках».

«Они (американцы. — RT) распродавали свои стратегические запасы нефти, призывали к этому страны Международного энергетического агентства. То есть страны-потребители выбрасывали на рынок довольно большие объёмы запасов нефти и таким образом хотели убрать дефицит предложения. Но несмотря на то что США ежесуточно продают довольно много нефти на мировом рынке, всё равно это не приводит к снижению цены», — подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, в дальнейшем стоимость нефти может ещё увеличиться.

«В 2020—2021 годах в новые нефтяные проекты вкладывали очень мало денег, и получается, что спрос восстановился, а добыча — нет», — объяснил собеседник RT.

Как предположил специалист, единственное, что может привести к некоторому удешевлению нефти, — это повышение ставки ФРС.

Действия Федрезерва могут укрепить позиции доллара на мировом рынке и тем самым оказать некоторое давление на нефтяные цены.

10 мая госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил мнение, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может состояться в ближайшее время.

В Союзе промышленников Австрии сообщили об опасности запрета, так как новые санкции приведут к рекордному росту цен на энергоносители.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить