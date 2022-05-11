Аналитик Юшков назвал влияющие на нефтяные цены факторы

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT объяснил, какие факторы могут способствовать росту нефтяных цен.

Как отметил Юшков, на рынке наблюдается дефицит нефти, цены на неё не падают, несмотря на проведение Соединёнными Штатами кампании по «интервенции на энергетических рынках».

«Они (американцы. — RT) распродавали свои стратегические запасы нефти, призывали к этому страны Международного энергетического агентства. То есть страны-потребители выбрасывали на рынок довольно большие объёмы запасов нефти и таким образом хотели убрать дефицит предложения. Но несмотря на то что США ежесуточно продают довольно много нефти на мировом рынке, всё равно это не приводит к снижению цены», — подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, в дальнейшем стоимость нефти может ещё увеличиться.

«В 2020—2021 годах в новые нефтяные проекты вкладывали очень мало денег, и получается, что спрос восстановился, а добыча — нет», — объяснил собеседник RT.

Как предположил специалист, единственное, что может привести к некоторому удешевлению нефти, — это повышение ставки ФРС.

Действия Федрезерва могут укрепить позиции доллара на мировом рынке и тем самым оказать некоторое давление на нефтяные цены.

10 мая госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил мнение, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может состояться в ближайшее время.

В Союзе промышленников Австрии сообщили об опасности запрета, так как новые санкции приведут к рекордному росту цен на энергоносители.