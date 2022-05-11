Аналитик Юшков назвал влияющие на нефтяные цены факторы
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Как отметил Юшков, на рынке наблюдается дефицит нефти, цены на неё не падают, несмотря на проведение Соединёнными Штатами кампании по «интервенции на энергетических рынках».
«Они (американцы. — RT) распродавали свои стратегические запасы нефти, призывали к этому страны Международного энергетического агентства. То есть страны-потребители выбрасывали на рынок довольно большие объёмы запасов нефти и таким образом хотели убрать дефицит предложения. Но несмотря на то что США ежесуточно продают довольно много нефти на мировом рынке, всё равно это не приводит к снижению цены», — подчеркнул аналитик.
По мнению эксперта, в дальнейшем стоимость нефти может ещё увеличиться.
«В 2020—2021 годах в новые нефтяные проекты вкладывали очень мало денег, и получается, что спрос восстановился, а добыча — нет», — объяснил собеседник RT.
Как предположил специалист, единственное, что может привести к некоторому удешевлению нефти, — это повышение ставки ФРС.
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