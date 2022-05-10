Политолог Бальбек объяснил слова Бербок об отказе от российских энергоносителей
- AP
По мнению политолога, Германия может сократить зависимость, но при определённых условиях.
«При условии, что их правительство закроет глаза на удорожание производства, инфляцию и недовольство населения высокими ценами на коммунальные услуги. Хотя это основные факторы, на которых держится экономика главного локомотива Европы», — считает Бальбек.
Он заметил, что действующее «немецкое правительство — это лишь проводники чужих идей».
«Впрочем, в других странах Европы ситуация такая же. Но все они забыли главное — у России есть ресурсы, чтобы выдержать длительную «осаду», а всё европейское благополучие держится в том числе и на российских энергоносителях», — заключил собеседник RT.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сокращает «до нуля» зависимость от российских энергоносителей.
Она заверила, что это «навсегда».