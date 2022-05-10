Политолог Бальбек объяснил слова Бербок об отказе от российских энергоносителей

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT назвал условия, при которых Германия сможет сократить «до нуля» зависимость от российских энергоносителей.

По мнению политолога, Германия может сократить зависимость, но при определённых условиях.

«При условии, что их правительство закроет глаза на удорожание производства, инфляцию и недовольство населения высокими ценами на коммунальные услуги. Хотя это основные факторы, на которых держится экономика главного локомотива Европы», — считает Бальбек.

Он заметил, что действующее «немецкое правительство — это лишь проводники чужих идей».

«Впрочем, в других странах Европы ситуация такая же. Но все они забыли главное — у России есть ресурсы, чтобы выдержать длительную «осаду», а всё европейское благополучие держится в том числе и на российских энергоносителях», — заключил собеседник RT.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сокращает «до нуля» зависимость от российских энергоносителей.

Она заверила, что это «навсегда».