Политолог Бальбек объяснил слова Бербок об отказе от российских энергоносителей

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT назвал условия, при которых Германия сможет сократить «до нуля» зависимость от российских энергоносителей.
Политолог Бальбек объяснил слова Бербок об отказе от российских энергоносителей
  • AP

По мнению политолога, Германия может сократить зависимость, но при определённых условиях.

«При условии, что их правительство закроет глаза на удорожание производства, инфляцию и недовольство населения высокими ценами на коммунальные услуги. Хотя это основные факторы, на которых держится экономика главного локомотива Европы», — считает Бальбек.

Он заметил, что действующее «немецкое правительство — это лишь проводники чужих идей».

«Впрочем, в других странах Европы ситуация такая же. Но все они забыли главное — у России есть ресурсы, чтобы выдержать длительную «осаду», а всё европейское благополучие держится в том числе и на российских энергоносителях», — заключил собеседник RT.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сокращает «до нуля» зависимость от российских энергоносителей.

Она заверила, что это «навсегда».

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