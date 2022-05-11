Президент Аргентины Фернандес заявил о планах сделать страну поставщиком СПГ в Европу

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Аргентина планирует через несколько лет стать поставщиком СПГ в Европу, заявил в интервью испанской телерадиокомпании RTVE президент страны Альберто Фернандес.

По словам государственного лидера, для этого Аргентина нуждается в финансировании строительства необходимой инфраструктуры.

«Мы можем заключить соглашение, чтобы стать поставщиком СПГ в Испанию. А из Испании поставлять в другие страны Европы, это проект, который у нас на три года... У нас есть часть финансирования от наших предпринимателей, нам нужно немного ещё», — цитирует его РИА Новости.

Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов ранее прокомментировал ситуацию с поставками нефтепродуктов в ЕС.

Госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что занять место России в поставках энергоносителей Европе никто не может.

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