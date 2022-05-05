Специалист по энергетике Фролов прокомментировал ситуацию с поставками нефтепродуктов в ЕС

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Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию с поставками нефтепродуктов в ЕС.
Специалист по энергетике Фролов прокомментировал ситуацию с поставками нефтепродуктов в ЕС
  • Gettyimages.ru

«Интересно, где Европа планирует покупать порядка 140 млн тонн сырой нефти и ещё несколько десятков миллионов тонн нефтепродуктов? Это далеко не банальная задача, учитывая отсутствие избытка предложения нефти на мировом рынке, а также наличие таких растущих рынков, как, например, Китай», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как напомнил Фролов, на рынке Европы российский нефтяной импорт занимает 30%, и примерно такую же долю — российские нефтепродукты.

Эксперт добавил, что в случае с нефтяными ценами всё будет зависеть от того, на какие ограничения решит пойти ЕС.

«Поэтому если ЕС оставит для себя лазейки в плане использования российской нефти, то возможен всплеск нефтяных цен, а потом их нормализация до текущих уровней. В случае принятия полного эмбарго начнётся ценовая война между Европой и Азией», — заключил он.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.

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