El Pais: ЕК потребует от стран ЕС делиться газом в случае сокращения поставок из России

Еврокомиссия (ЕК) планирует одобрить 18 мая план на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа.

Об этом пишет газета El Pais.

Как отмечается, Брюссель предупреждает, что в случае чрезвычайной ситуации меры коснутся почти всех партнёров по ЕС.

Кроме того, европейские власти также потребуют применять нормирование энергии, которое начнётся с промышленного сектора.

Ранее глава концерна Shell Бен ван Берден заявил, что европейские страны не смогут полностью заместить российский газ за счёт альтернативных поставок.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что в Европейском союзе пока не обсуждается отказ от российского газа.

По мнению главы австрийской компании OMV Альфреда Штерна, Европа в данный момент не готова к отказу от поставок газа из России.