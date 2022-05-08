El Pais: ЕК потребует от стран ЕС делиться газом в случае сокращения поставок из России
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Об этом пишет газета El Pais.
Как отмечается, Брюссель предупреждает, что в случае чрезвычайной ситуации меры коснутся почти всех партнёров по ЕС.
Кроме того, европейские власти также потребуют применять нормирование энергии, которое начнётся с промышленного сектора.
Ранее глава концерна Shell Бен ван Берден заявил, что европейские страны не смогут полностью заместить российский газ за счёт альтернативных поставок.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что в Европейском союзе пока не обсуждается отказ от российского газа.
По мнению главы австрийской компании OMV Альфреда Штерна, Европа в данный момент не готова к отказу от поставок газа из России.