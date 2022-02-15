Маршрут построен: куда россияне планируют отправиться отдыхать весной

Более 80% россиян, планирующих отдых весной, собираются путешествовать внутри страны. Об этом свидетельствуют данные опрошенных RT специалистов. Среди наиболее популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Калининград. При этом стоимость авиаперелётов остаётся на уровне 2021 года и ниже, чем до пандемии. Интерес граждан к поездкам по России подогревает программа туристического кешбэка. В то же время постепенное открытие иностранных курортов стимулирует спрос и на некоторые зарубежные направления, отмечают участники рынка.

Весной 2022 года большинство россиян планируют провести отпуск в поездках по стране. Об этом RT рассказали представители сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. По данным организации, на период с марта по май места на авиарейсы по России забронировали 85% клиентов, остальные приобрели билеты на зарубежные направления.

Среди российских городов в весенний сезон наибольшей популярностью пользуются Москва (с долей бронирований 22,2%), Санкт-Петербург (12,8%) и Сочи (11%). Помимо этого, множество туристов привлекают Минеральные Воды, Калининград, Симферополь, Краснодар, Махачкала, Ростов-на-Дону и Уфа.

Наиболее востребованными весной станут поездки из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, Симферополь, Минеральные Воды и Калининград. Такие данные RT представили в сервисе поездок и путешествий Туту.ру.

Как рассказали эксперты компании, 59,7% путешественников наметили отпуск на март. В апреле отправиться в поездку планируют 23,7% граждан, а в мае — 16,6%.

«Средний чек за перелёт по России на весну пока составляет столько же, сколько и год назад, — 6,7 тыс. рублей за билет в одну сторону. По сравнению с допандемийным периодом показатель снизился на 7,5%», — отметили в пресс-службе Туту.ру.

Почти половина путешествующих россиян отдают предпочтение трёх- и четырёхзвездочным гостиницам. Об этом в интервью RT рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Также востребованы отели без звёзд, которые предлагают бюджетные варианты размещения. Если же говорить о приморских регионах, туристы предпочитают бронировать отели высокой категории с широким выбором услуг на территории комплекса. При этом в низкий весенний сезон такие отели применяют динамичное ценообразование, что делает отпуск более выгодным, чем в горячий летний период», — добавил эксперт.

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По мнению участников отрасли, интерес граждан к поездкам по России в весенние месяцы подогревает программа туристического кешбэка. По условиям инициативы, за путешествия по стране россиянам возвращают 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Для получения компенсации поездку нужно оплатить картой МИР, предварительно зарегистрировав её в программе лояльности на сайте платёжной системы. Продолжительность тура при этом должна составлять не менее двух ночей.

Новый этап программы стартовал 18 января. В рамках акции до 12 апреля граждане могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью поехать в любой регион страны. Отправиться в поездку можно будет до 30 апреля включительно, а в речные и морские круизы — вплоть до 1 июня.

«Весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха. При этом, в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников, в этот период меньше ажиотажа, поэтому больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов. И можно дешевле и доступнее отправиться отдыхать», — заявляла ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Только за две недели нового этапа программы туристического кешбэка условиями акции воспользовались почти 200 тыс. туристов, которые приобрели туры и проживание в отелях более чем на 5 млрд рублей. В виде кешбэка на карты туристам вернулся почти 1 млрд рублей.

«По различным оценкам, акция кешбэка помогла повысить продажи туроператоров на 25—50% в зависимости от направлений. Во многом инициатива способствует открытию новых маршрутов и популяризации уже известных туристических мест в России», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

РИА Новости

© Максим Блинов

Более того, в начале февраля правительство утвердило субсидирование чартерных авиарейсов по внутренним маршрутам. В 2022 году на эти цели власти направят около 1,2 млрд рублей. Выделенные средства позволят возместить до 50% затрат участников рынка на организацию рейсов по России.

Предполагается, что мера поддержки станет ежегодной и будет действовать до 2024 года включительно. Чартерные рейсы по субсидированной цене доступны для поездок на Сахалин, Байкал и ряда других популярных направлений. Об этом RT рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Россияне, которые отправятся в поездки этой весной, могут существенно сэкономить: они получат возврат по акции кешбэка и ещё могут полететь субсидированным чартерным рейсом, который по стоимости будет заметно дешевле. В свою очередь, туротрасли такие меры помогают быстрее восстанавливаться от последствий пандемии и попутно развивать новые направления в круглогодичном режиме», — добавил Горин.

Вдали от дома

Согласно оценке OneTwoTrip, среди зарубежных направлений весной россияне в первую очередь планируют посетить Cтамбул (с долей бронирований 21,5%), Ереван (11,7%) и Дубай (5,1%). Также в перечень востребованных направлений вошли Баку, Анталья, Коломбо, Бишкек, Кишинёв, Мале и Будапешт.

«Средняя цена билета по зарубежным направлениям на весну составляет 8,2 тыс. рублей. Для сравнения, годом ранее значение было на отметке 11,8 тыс. рублей», — рассказала RT руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

На сегодняшний день несколько десятков стран уже объявили об открытии границ и готовности принимать российских туристов. При этом 47 государств разрешают въезд россиян не только по сертификату о вакцинации, но и по отрицательным результатам ПЦР-тестов, отметил Дмитрий Горин.

«Страны постепенно снимают излишние ограничения, а россияне на фоне отложенного спроса активно интересуются заграничными поездками. В топе продаж по пакетным турам на весну — Египет, Доминиканская Республика, Мексика, Куба и ОАЭ», — рассказал эксперт.

По мере наступления тёплого летнего сезона популярность будут набирать средиземноморские направления, считает Александр Осауленко. Речь, в частности, идёт о Кипре, Греции, Хорватии, Болгарии, Турции.

«Оперштаб России уже принял решение о возобновлении с 1 марта чартерных рейсов на Кипр. Это позитивные новости для выездного туризма. Ожидаем, что страны и дальше будут ослаблять запреты на взаимной основе, что как увеличит туристические потоки за рубеж, так и обеспечит приток иностранных туристов в Россию», — заключил эксперт.