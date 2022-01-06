Горючий курс: как могут измениться цены на бензин в России в 2022 году

По оценке Российского топливного союза, в 2022 году темпы роста цен на бензин в стране будут находиться вблизи уровня инфляции. Для сдерживания стоимости горючего власти намерены внести новые коррективы в формулу демпфирующего механизма. Кроме того, планируется повысить нормативы продаж топлива через биржу. Эксперты считают, что в случае необходимости правительство может принять ряд дополнительных мер для стабилизации цен. В частности, речь идёт о временном запрете на вывоз бензина из страны для обеспечения внутреннего рынка.

В 2022 году розничные цены на бензин в России будут расти темпами, близкими к инфляции. Такое предположение сделали в Российском топливном союзе (РТС).

«Мы полагаем, что нефтяные компании будут выполнять те соглашения, которые они заключили с правительством. Рынок конкурентный, поэтому независимым АЗС тоже придётся удерживать цены на аналогичном уровне. Перед властями, в свою очередь, стоит задача сделать так, чтобы и оптовые цены росли в пределах инфляции», — рассказал RT глава РТС Евгений Аркуша.

По данным Росстата, в 2021 году розничная цена бензина АИ-92 в среднем по России выросла на 8,7% — до 47,11 рубля за литр. В то же время стоимость горючего АИ-95 на автозаправках страны поднялась на 8,5% — до 51,01 рубля за литр.

Общий уровень инфляции в стране по итогам прошлого года составил около 8,4%. При этом, согласно прогнозу Центробанка, в 2022-м значение должно опуститься до 4—4,5%.

«Заметное удорожание горючего в 2021 году стало следствием повышения нефтяных котировок, ажиотажного спроса на топливо во всём мире, а также увеличения оптовых цен на российских биржах. АЗС пытались сдерживать стоимость горючего на заправках, но несли убытки и всё же были вынуждены плавно корректировать ценники, чтобы не обанкротиться», — объяснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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По словам специалистов, частично компенсировать потери бизнесу помогал демпфирующий механизм. В рамках инициативы государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставке топлива на внутренний рынок.

Если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, производители получают компенсацию из федерального бюджета. При более высокой стоимости сырья на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли.

«Без демпфера топливный рынок объективно был бы менее стабилен, учитывая сложную эпидемическую ситуацию в мире и глобальный рост потребления горючего. Параметры компенсаций регулируются властями в ручном режиме. Это позволяет не допустить перекосов в сегменте», — отметил в разговоре с RT аналитик компании Virgin Oil Group Андрей Гордеев.

Напомним, демпфер заработал ещё в 2019 году и на тот момент позволил в несколько раз замедлить удорожание горючего. В мае 2021-го на фоне новой волны роста цен правительство внесло изменения в работу механизма, и компании смогли претендовать на больший объём выплат из казны. При этом на сегодняшний день власти готовят дополнительные коррективы. Об этом в конце декабря сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

«В 2022 году Минэнерго вместе с ФАС предусматривает изменения в демпфер, увеличивает уровень компенсации для НПЗ. Также в I квартале предусмотрено увеличение биржевых нормативов», — заявил Шульгинов в эфире телеканала «Россия 24».

Отметим, что крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Как ранее объясняли в правительстве, такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью автозаправок.

Сейчас бизнес должен продавать через биржу не менее 11% производимого бензина и 7,5% дизельного топлива. Правительство планирует повысить показатели до 12 и 8,5% соответственно. Об этом ранее заявлял вице-премьер Александр Новак в интервью РБК.

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По мнению Андрея Гордеева, в ближайший год динамика цен на горючее в России будет зависеть от ситуации с пандемией в мире. Так, в случае улучшения эпидемической обстановки глобальный спрос на топливо продолжит расти уверенными темпами, что может привести к новому витку повышения цен на нефть и оптовой стоимости бензина.

«Кроме того, за время ограничений россияне привыкли к путешествиям по своей стране на личном автомобиле, поэтому летом может наблюдаться увеличение продаж топлива и, как следствие, скачок цен и локальный дефицит горючего. Впрочем, с учётом мер правительства и общей координации рынка рост стоимости топлива в рознице вряд ли превысит уровень инфляции», — считает Гордеев.

Как предположил в интервью RT шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв, в 2022 году правительство постарается не допустить роста цен на АЗС выше так называемых психологических уровней. Речь идёт об отметках 50 рублей за литр АИ-92 и 55 рублей за литр АИ-95 в среднем по России.

«Если цены начнут приближаться к этим уровням, властям придётся действовать жёстче и вводить строгие лимиты квот на экспорт, пропорционально реализации бензина для российских потребителей. Также ранее в правительстве обсуждался временный, но полный запрет на вывоз топлива за рубеж. Поэтому участники рынка постараются не пересекать эти ценовые уровни, поскольку понимают, что кабмин незамедлительно примет столь убыточные для бизнеса меры», — заключил Пушкарёв.