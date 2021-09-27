Впервые с июля 2020 года: курс евро опустился ниже 85 рублей

В понедельник, 27 сентября, курс евро на Московской бирже впервые с июля 2020 года опускался ниже 85 рублей. Укрепление российской валюты по отношению к европейской опрошенные RT аналитики связывают с ростом нефтяных цен до трёхлетнего максимума. Котировки сырья эталонной марки Brent достигли самого высокого уровня с осени 2018 года и вплотную приблизились к отметке $79 за баррель. Помимо этого, поддержку рублю оказывают налоговый период и эффект от повышения ключевой ставки ЦБ. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В понедельник, 27 сентября, российская валюта укрепляется на Московской бирже. В ходе торгов курс евро снижался почти на 0,5% — до 84,82 рубля. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё 29 июля 2020 года. Курс доллара при этом опускался на 0,29% — до 72,51 рубля.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, значимую поддержку нацвалюте оказал рост мировых цен на нефть до трёхлетнего максимума. На торгах понедельника стоимость энергосырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 1,8% и впервые с октября 2018 года достигала отметки $78,64 за баррель.

Как объяснил аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов, участники нефтяного рынка позитивно восприняли данные о резком сокращении запасов сырья в США. Согласно отчёту американского Управления энергетической информации, за неделю объём нефтяных резервов в Соединённых Штатах уменьшился на 3,5 млн баррелей — до 414 млн. Показатель стал самым низким за последние три года.

«В США продолжают снижаться запасы сырья на фоне урагана «Ида» и остановки части производства в Мексиканском заливе. При этом спрос на сырьё со стороны нефтеперерабатывающих заводов растёт по мере наступления холодов», — объяснил Денис Бадьянов в разговоре с RT.

Отметим, что в результате природных катаклизмов нефтяным компаниям Соединённых Штатов пришлось остановить 16% добычи нефти в Мексиканском заливе и эвакуировать часть своего персонала. Такие данные 23 сентября представило Бюро по безопасности и экологическому контролю США.

«Кроме того, мировой рынок сейчас находится в ожидании сезонного роста спроса на сырьё в IV квартале. Об этом, в частности, свидетельствуют прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства. Увеличению спроса должно способствовать ослабление карантинных ограничений и повышенное потребление топлива авиационными компаниями», — добавил Бадьянов.

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Также на пользу укреплению российской валюты идёт проходящий сейчас налоговый период. Об этом RT рассказал директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. По его словам, в это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.

Дополнительным фактором поддержки для рубля в последние месяцы стало повышение ключевой ставки ЦБ. Таким мнением в беседе с RT поделился эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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На заседании 10 сентября Центробанк в пятый раз подряд поднял ключевую ставку (до уровня 6,75% годовых) и допустил вероятность очередного повышения в ближайшее время. Действия регулятора направлены на сдерживание инфляции. Между тем высокая ключевая ставка традиционно приводит к росту интереса инвесторов к рынку облигаций федерального займа (ОФЗ).

Напомним, что ОФЗ представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством России. Участники финансового рынка покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

Доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. Таким образом, в случае дальнейшего повышения процента заимствований ЦБ вложения в ОФЗ станут более прибыльными для инвесторов, что положительно отразится на рубле.

«Рост ставки Центробанка — это априори позитив для нацвалюты. Если инфляция в ближайший месяц не успокоится, ЦБ вновь будет вынужден действовать, а рубль опять проявит устойчивость», — считает Михаил Зельцер.

По прогнозу специалиста, в ближайшее время курсы доллара и евро ещё могут ненадолго подниматься до уровней 74,5 и 87 рублей соответственно. Тем не менее в среднесрочной перспективе показатели способны опуститься к отметкам 70 и 82 рубля, считает аналитик. Похожей точки зрения придерживается и Валерий Вайсберг.

«Учитывая сезонно сильный торговый баланс России в IV квартале и по-прежнему высокие цены на сырьё, можно ожидать, что нацвалюта попытается пробить отметку 72 рубля за доллар. Предполагаю, что диапазон 72—74 рубля за доллар сохранится до конца года. Что касается европейской валюты, то до конца года можно ожидать, что курс евро опустится ниже 83 рублей», — заключил Вайсберг.