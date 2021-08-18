Впервые за два месяца: курс евро опустился ниже 86 рублей

В среду, 18 августа, курс евро на Московской бирже впервые с конца июня опускался ниже 86 рублей. Главными причинами укрепления рубля эксперты называют серьёзное ослабление европейской валюты на мировом рынке, а также растущие цены на нефть. При этом в перспективе значимую поддержку нацвалюте должно оказать очередное повышение ключевой ставки ЦБ, полагают аналитики. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В среду, 18 августа, российская валюта умеренно укрепляется на Московской бирже. В ходе торгов курс евро снижался на 0,09% и впервые с 29 июня достигал 85,95 рубля. В то же время курс доллара опускался на 0,16% — до 73,4 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 19 августа установлен на уровне 73,46 рубля за доллар и 86,12 рубля за евро.

По словам аналитиков, укрепление национальной валюты отчасти связано с ослаблением курса евро на международном рынке. Такое мнение в разговоре с RT выразил ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

«Евро в настоящее время находится под давлением и теряет позиции по отношению к доллару и другим валютам. Инвесторы ожидают ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая может привести к укреплению доллара на мировых площадках», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса Федрезерв Штатов запустил программу количественного смягчения. Регулятор стал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации на фондовом рынке. Такая политика должна привести к увеличению денежной массы в финансовой системе и ускорить восстановление экономики от последствий COVID-19. В то же время действия ФРС подстёгивают разгон инфляции в стране.

«Для борьбы с ростом цен Федрезерв может объявить о сворачивании программы количественного смягчения или обозначить сроки действия инициативы. Если риторика регулятора будет жёсткой, то это может ещё больше пошатнуть позиции евро. Для рубля, как и других валют развивающихся стран, эффект от решения ФРС будет носить ограниченный характер», — отметила в беседе с RT руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

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Как добавила эксперт, ещё одной из причин наблюдаемого удорожания нацвалюты стали позитивные новости с мировых сырьевых площадок. В ходе сегодняшних торгов стоимость сырья эталонной марки Brent вплотную приближалась к отметке $70 за баррель, хотя в начале рабочей недели показатель в моменте опускался до $68,25 за бочку на фоне нестабильной политической ситуации в Афганистане. Дальнейшее изменение нефтяных цен во многом будет зависеть от спроса в крупнейших странах-потребителях, не исключает Беленькая.

«Сейчас мы наблюдаем рост нефтяных котировок из-за данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов сырой нефти в США за неделю на 1,2 млн баррелей. Такая динамика на фоне достаточно высокого спроса на топливо в Америке приводит к стабилизации цен на сырьё. Тем не менее позитивный эффект от подорожания нефти сглаживается за счёт операций Минфина и ЦБ по покупке валюты в рамках бюджетного правила», — сказала эксперт.

Отметим, что, согласно бюджетному правилу, во время удорожания углеводородов Министерство финансов через Центробанк покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка Минфин прекращает операции — и давление на рубль слабеет. Такие действия необходимы для постепенного снижения зависимости между динамикой нацвалюты и ценами на нефть.

Заметную поддержку рублю оказывают также усиление деловой активности на российском фондовом рынке, уверены аналитики. Так, во вторник, 17 августа, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и впервые за всё время наблюдений превысил отметку 3944 пункта.

«Операции с акциями и облигациями на бирже отчасти стимулируют рост числа иностранных игроков. Приток зарубежных инвесторов закономерно приводит к превышению спроса над предложением, что повышает курсы финансовых инструментов страны, включая нацвалюту», — подчеркнул в разговоре с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Опора для валюты

По словам экспертов, в среднесрочной перспективе одним из определяющих факторов для рубля будут действия Центробанка. В 2021 году регулятор начал уверенно повышать ключевую ставку и в июле поднял её сразу на один процентный пункт — до 6,5% годовых. Повышение стало самым резким с декабря 2014 года. В свою очередь, высокая ключевая ставка традиционно приводит к росту интереса инвесторов к рынку облигаций федерального займа (ОФЗ).

Напомним, что ОФЗ представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством России. Участники финансового рынка покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике. Доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. Таким образом, в случае дальнейшего повышения процента заимствований ЦБ вложения в ОФЗ станут более прибыльными для инвесторов.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

«Благодаря действиям регулятора рубль уже вернул себе положительную доходность. Мы отмечаем усиление притока инвестиций в российские долговые бумаги, что одновременно оказывает долгосрочную поддержу национальной валюте», — отметил Андрей Кочетков.

При этом Центробанк может пойти ещё на один раунд повышения ставки в среднесрочной перспективе, что может усилить приток средств инвесторов в рублёвые активы, полагает Беленькая. В итоге до конца сентября курс доллара в основном будет находиться в диапазоне 71—75 рублей. В свою очередь, курс евро может колебаться в пределах 84—89 рублей до конца года, прогнозирует эксперт.