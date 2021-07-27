Рыночный разгон: чем вызван ажиотажный спрос на автокредиты в России

За первую половину 2021 года россияне взяли 416 тыс. автокредитов на общую сумму 433 млрд рублей. Показатели не только восстановились после прошлогоднего обвала, но и превысили докризисные уровни. Такие данные приводит Объединённое кредитное бюро. Ажиотажный спрос эксперты связывают с отменой большинства карантинных ограничений, а также увеличением поставок зарубежных машин. Кроме того, автолюбители стараются заранее приобрести транспортное средство на фоне ожидаемого роста цен. В результате продажи автомобилей продолжат увеличиваться в ближайшее время, что должно позитивно отразиться на показателях отечественного автопрома, считают аналитики.

С января по июнь 2021 года россияне оформили автокредиты на общую сумму 433 млрд рублей. Достигнутый показатель оказался на 85% выше, чем за первые шесть месяцев 2020-го. Более того, относительно аналогичного периода 2019-го значение выросло на 65%. Такие данные во вторник, 27 июля, представило Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

По оценке организации, всего за первую половину 2021 года автолюбители оформили 416 тыс. займов. Для сравнения, в 2020-м с января по июнь банки выдали всего 274 тыс. кредитов на покупку автомобиля, а в 2019-м — 322 тыс.

«Таким образом, выдачи как в количественном выражении, так и по объёму превосходят не только слабые (из-за локдауна) показатели прошлого года, но и рекордные показатели 2019 года», — говорится в исследовании ОКБ.

Как отметили в бюро, за полгода средний по России размер автокредита увеличился на 148 тыс. рублей и превысил 1,07 млн рублей. Активнее всего банки выдавали займы в Краснодарском Крае (рост на 83%), Калужской и Московской областях (на 77%).

Наблюдаемый сегодня резкий рост российского рынка автокредитования во многом связан с дефицитом модельного ряда, который можно было наблюдать в прошлом году. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, в первую очередь сказалась нехватка европейских машин.

Также по теме «Динамика превышает ожидания»: почему в России резко выросли продажи легковых автомобилей По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по июнь продажи легковых автомобилей в России выросли почти на 40% в годовом...

Отметим, что в 2020 году на фоне введения карантинных ограничений производство транспортных средств в Евросоюзе упало почти на 23% (на 4,2 млн единиц). Об этом говорится в материалах Европейской ассоциации производителей автомобилей (АСЕА).

«Европейские марки были традиционно востребованы в России, но из-за карантина в прошлом году заводы постоянно останавливались, а цепочки поставок были нарушены. В итоге дилеры стали ощущать недостаток машин, и одновременно начались проблемы с запчастями. В текущем году ещё есть сложности с поставками деталей, например чипов, но количество авто в разных комплектациях увеличилось, поэтому люди поспешили за покупкой», — рассказал Деев.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первую половину 2021 года продажи новых легковых машин в России выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Всего с января по июнь россияне приобрели более 870 тыс. автомобилей.

Покупательская активность усилилась в том числе за счёт отмены большинства карантинных ограничений внутри страны. Таким мнением в разговоре с RT поделился шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

«Летом и осенью 2020 года многие клиенты были растеряны и не знали, как именно локдауны повлияют на доходы и каким будет срок их удалённой занятости. Теперь ситуация изменилась, наметился выход из неопределённости, что побудило россиян к дорогостоящим покупкам», — отметил аналитик.

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

Кроме того, автолюбители стараются купить транспортное средство как можно быстрее в ожидании роста цен. Такую точку зрения в интервью RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Отметим, что в июне годовая инфляция в России ускорилась до 6,5% — максимального уровня почти за пять лет. В этих условиях стоимость российских новых машин за последний год выросла на 11,5%, а иностранных — почти на 14%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Осенью многие традиционно ожидают дополнительного сезонного увеличения цен на авто, что также стимулирует спрос. Поэтому россияне стремятся купить машину достаточно оперативно, пока ещё сохраняются низкие ставки по кредитам, а нацвалюта держится на стабильном уровне», — пояснил Сигал.

Согласно прогнозу АЕБ, по итогам всего 2021 года продажи автомобилей в России могут вырасти на 10% — до 1,76 млн единиц. По мнению Артёма Деева, такая динамика положительно скажется на показателях российского автопрома. Так, предприятия смогут заметно увеличить прибыль. При этом спрос на отечественные авто продолжит оставаться высоким, считает Павел Сигал.

«Российские автомобили будут лидировать по количеству продаж даже в случае заметного роста цен. Наши марки уже завоевали свою нишу — это автолюбители, которым нужен выносливый и сравнительно недорогой транспорт», — пояснил Сигал.