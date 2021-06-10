Запасы на лето: как могут измениться цены на бензин в России в ближайшие месяцы

За первую неделю июня розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в среднем по России выросли до 45,2 и 48,88 рубля за литр соответственно, в то время как дизель немного подешевел — до 49,7 рубля за литр. По словам экспертов, в первую очередь на стоимость топлива влияет высокий потребительский спрос, а также подорожание нефти в мире. Вместе с тем, как отмечают в Министерстве энергетики, сейчас внутренний рынок полностью обеспечен горючим, поэтому не стоит ожидать резких ценовых колебаний на автозаправках. Более того, повышение стоимости топлива остаётся ограниченным за счёт действия демпферного механизма, а в случае необходимости власти могут ввести дополнительные меры регулирования отрасли. Как в этих условиях могут измениться цены на АЗС летом — в материале RT.

С начала лета стоимость горючего в России преимущественно выросла. По данным Росстата, в конце весны средний уровень розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 составлял 45,12 и 48,75 рубля за литр соответственно, а по состоянию на 7 июня показатели достигли 45,2 и 48,88 рубля. Вместе с тем дизель подешевел на одну копейку — до 49,7 рубля за литр.

Отметим, что в мае 2021 года бензин в России подорожал в среднем на 6,24% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го (на 0,30% к апрелю 2021-го). При этом достигнутые темпы роста цен на горючее оказались несколько выше общего уровня годовой инфляции (6,02%).

Одной из главных причин наблюдаемой динамики стало заметное повышение спроса на автомобильное топливо в стране. Такую точку зрения в интервью RT выразил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

«В некоторых регионах потребление топлива выросло на показатель до 5% относительно нормального уровня для данного времени года. Это связано с тем, что международное авиасообщение до сих пор ограничено, поэтому больше людей проводят отпуска внутри страны и чаще выбирают автомобиль, чтобы добраться до места отдыха», — объяснил Сорокин.

В то же время, как подчеркнул замглавы Минэнерго, прирост потребления был ожидаемым, и правительство заранее предприняло необходимые меры. Так, ещё в начале 2021 года вице-премьер Александр Новак призвал российские топливные компании нарастить запасы бензина. В результате сегодня внутренний рынок полностью обеспечен горючим, поэтому резких колебаний цен на бензин ожидать не стоит, уверен Сорокин.

Павел Сорокин — о ситуации на российском рынке горючего

Согласно оценке Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в настоящий момент топливные резервы в России находятся на максимальном уровне за последние два года. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, к началу июня запасы бензина превышали 1,6 млн тонн, а дизеля — 2,7 млн тонн.

Эффект демпфера

Определённое влияние на стоимость бензина в России оказывает и рост мировых цен на нефть, заявил в беседе с RT аналитик Virgin Group Андрей Гордеев. С января 2021 года котировки энергосырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросли более чем на 40% и в начале июня вплотную приблизились к $73 за баррель. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать в мае 2019-го.

«Стоит отметить, что на долю нефти в цене литра бензина приходится лишь около 7—11%, в то время как почти 70% стоимости составляют налоговые платежи энергетических компаний. Кроме того, у нас действует демпферный механизм, который позволяет сгладить эффект от ценовых колебаний на мировом рынке нефти», — отметил Гордеев.

Напомним, после резкого удорожания горючего в 2018 году правительство России договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. Впрочем, поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости для предприятий было невыгодно. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому бизнесу было прибыльнее продавать нефтепродукты за рубежом.

В этих условиях 1 января 2019 года власти запустили демпфирующий механизм. Согласно ему, государство стало возмещать нефтяным компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Таким образом, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высоких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. Такое положение дел позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

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В результате действия демпфера за последние два года темпы подорожания бензина на российских АЗС удалось замедлить в несколько раз. При этом с 1 мая 2021 власти дополнительно скорректировали формулу механизма для сдерживания цен на автозаправках.

«Корректировка демпфера позволила нефтяникам при прочих равных условиях получать больше выплат от правительства. Это, конечно, позволяет не повышать розничные цены выше уровней инфляции», — отметил в беседе с RT аналитик ГК «Финам» Сергей Кауфман.

Вспомогательные меры

В качестве одной из мер борьбы с ростом цен на бензин власти могут временно запретить российским компаниям поставлять горючее за рубеж. Такую инициативу в конце апреля представило Министерство энергетики. При этом в настоящий момент введение таких ограничений пока не требуется, заверил Павел Сорокин.

«Эта мера на крайний случай. Просто так ей пользоваться никто не будет, но, если потребуется, она позволит перенаправить дополнительные объёмы горючего на внутренний рынок. Однако подчеркну, что сейчас ситуация не требует таких радикальных решений», — пояснил замглавы Минэнерго.

Кроме того, в начале мая правительство России внесло изменения в порядок биржевых торгов бензином. В рамках нововведений крупные нефтяные компании должны на месяц вперёд планировать поставки горючего на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночной цене. Инициатива также должна сдержать повышение розничных цен, считают эксперты.

«В результате независимые автозаправки смогут покупать больший объём нефтепродуктов. Это позволит постепенно увеличить предложение, сбить излишний ажиотаж на рынке и ослабить давление со стороны монополистов — крупных заправочных сетей», — пояснил в разговоре с RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.