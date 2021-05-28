«Почти в четыре раза меньше углеродный след»: Новак ответил на заявление главы Минэнерго США о чистоте российского газа

Поставляемый через «Северный поток» российский газ имеет почти в четыре раза меньший углеродный след, чем топливо, поставляемое в Европу из США. Такие данные привёл вице-премьер РФ Александр Новак в ответ на заявления главы Минэнерго США о якобы «грязном» российском газе. Эксперты также отметили, что оценка экологических характеристик российских энергоносителей Вашингтоном политически ангажирована и не имеет под собой оснований.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что российский газ, поставляемый в Европу через трубопровод «Северный поток», имеет почти в четыре раза меньший углеродный след, чем газ, экспортируемый из США.

«Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчёте на кВт⋅ч, чем газ, поставляемый в Европу из США», — цитирует Новака ТАСС.

По словам вице-премьера, характеристики американского газа обусловлены тем, что в США большая часть этого топлива добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. Новак подчеркнул, что Россия уделяет огромное внимание обеспечению своего экологического лидерства.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко также подчеркнула, что производство природного газа в России является экологичным.

«При добыче и транспортировке нашего газа применяются наилучшие доступные технологии, это действительно экологичное производство», — сказала она на пресс-конференции в рамках IX Невского международного экологического конгресса. Её слова приводит ТАСС.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ якобы является «самым грязным» в мире. На слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям она отметила, что США выступают против «Северного потока — 2». По словам Грэнхолм, эта позиция обусловлена не только геополитическими соображениями. Министр энергетики США заявила, что по строящемуся в Европе газопроводу транспортируется «самая грязная форма природного газа на Земле».

Президент США Джо Байден несколько дней назад вновь подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему выступает против «Северного потока — 2». Вместе с тем американский лидер признал, что трубопровод уже практически достроен. По его словам, введение санкций против магистрали «было бы контрпродуктивно» с точки зрения отношений США со странами Европы.

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Эксперты не согласились с оценкой чистоты российского газа американской стороной. По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, заявление Грэнхолм не имеет под собой оснований.

«При этом оно абсолютно политически ангажировано и ничего общего с химией процесса и его технологической составляющей не имеет. Не пристало министру энергетики страны бросаться такими популистскими фразами, не приводя при этом никаких аргументов. Видно, что министр энергетики в этом отношении больше министр, чем энергетик, и это очень печально», — отметил Пикин в беседе с RT.

Как пояснил Пикин, с точки зрения химической формулы российский газ ничем не отличается от газа из Норвегии или из Катара.

«Наверное, она имеет в виду именно углеродный след, потому что если министр говорит про химические формулы, то это полный непрофессионализм: в чистом виде метан существует только в лабораторных условиях. В земле он не может быть в таком варианте — его надо очищать дополнительно», — объяснил Пикин.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач обратил внимание на методику производства американского СПГ. По его словам, сам по себе фрекинг — лишь один из способов добычи газа, вопрос заключается в масштабах его применения и последствиях.

«Для того чтобы извлекать газ из низкопроницаемых коллекторов (газ, который у нас часто называют сланцевым — это, конечно, очень широкое обобщение), нужно бурить очень большое количество горизонтальных скважин и проводить многостадийные гидроразрывы платформ. И когда всё это складывается вместе, нагрузка на экосистему очень сильно возрастает», — пояснил Гривач в беседе с RT.

Он добавил, что для развития этой технологии США смягчали законы по экологическому регулированию, поскольку используемый ими метод добычи газа «приводит к серьёзным утечкам метана, высвобождается большое количество углекислого газа». Наряду с этим на ранних этапах добычи на новых территориях в силу отсутствия инфраструктуры сжигается большое количество попутного газа.

«Поэтому даже если посмотреть на данные проведённых исследований, то мы увидим, что американский СПГ по углеродному следу находится ближе к правой части (таблицы) и гораздо менее экологичен по сравнению с российским трубопроводным газом», — заключил Гривач.