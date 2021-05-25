Госдеп выразил обеспокоенность строительством «Северного потока — 2»

В Госдепе выразили обеспокоенность США относительно строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь подтвердил обеспокоенности США относительно газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении по итогам телефонного разговора главы Госдепа Энтони Блинкена с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Кроме того, стороны обсудили координацию действий в связи с событиями в Белоруссии, а также усилия по оказанию помощи в секторе Газа.

Ранее представитель Госдепартамента Джалина Портер рассказала, что США намерены использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток — 2».