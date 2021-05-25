Госдеп выразил обеспокоенность строительством «Северного потока — 2»
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«Госсекретарь подтвердил обеспокоенности США относительно газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении по итогам телефонного разговора главы Госдепа Энтони Блинкена с главой МИД Германии Хайко Маасом.
Кроме того, стороны обсудили координацию действий в связи с событиями в Белоруссии, а также усилия по оказанию помощи в секторе Газа.
Ранее представитель Госдепартамента Джалина Портер рассказала, что США намерены использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток — 2».