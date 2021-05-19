В Госдепе заявили, что США не позволят достроить «Северный поток — 2»

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Соединённые Штаты намерены использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток — 2», заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер.

«Администрация привержена использованию всех доступных дипломатических инструментов, чтобы не позволить завершить «Северный поток — 2», — приводит её слова РИА Новости.

Как отметила Портер, Вашингтон будет продвигать «энергетическую безопасность Европы», чтобы не допустить «хищнического поведения» Москвы.

Ранее Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции в отношении оператора СП-2 Nord Stream 2 AG.

По информации агентства, в докладе, который был представлен конгрессу, Госдеп заявляет, что компания ведёт подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, однако от новых ограничительных мер было решено отказаться по причинам, связанным с национальной безопасностью.

В сообщении уточнялось, что формально санкции будут введены, однако их тут же приостановят.

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