В Совфеде назвали «Северный поток — 2» «чисто экономическим» проектом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Вашингтон по-прежнему считает «Северный поток — 2» геополитическим проектом России.

«Это упрямство свидетельствует о том, что они (американцы. — RT) в этой ненависти к России не могут объективно оценивать те или иные проекты, которые под собой политику не подразумевают», — подчеркнул Цеков.

Сенатор добавил, что этот проект — в интересах и Запада, и России.

«Западу нужен газ, нужен надёжный поставщик, вот так это надо воспринимать», — добавил парламентарий.

Он отметил, что Соединённые Штаты этот проект постоянно переводят в политическую плоскость, плоскость противостояния России и США.

«Удивительные формулировки и оценки. На самом деле этот проект носит чисто экономический характер. Об этом говорим не только мы, об этом говорит Германия и многие в Европе. Американцы не слышат это», — заключил парламентарий.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон по-прежнему считает «Северный поток — 2» геополитическим проектом России.