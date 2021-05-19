В Совфеде назвали «Северный поток — 2» «чисто экономическим» проектом
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«Это упрямство свидетельствует о том, что они (американцы. — RT) в этой ненависти к России не могут объективно оценивать те или иные проекты, которые под собой политику не подразумевают», — подчеркнул Цеков.
Сенатор добавил, что этот проект — в интересах и Запада, и России.
«Западу нужен газ, нужен надёжный поставщик, вот так это надо воспринимать», — добавил парламентарий.
Он отметил, что Соединённые Штаты этот проект постоянно переводят в политическую плоскость, плоскость противостояния России и США.
«Удивительные формулировки и оценки. На самом деле этот проект носит чисто экономический характер. Об этом говорим не только мы, об этом говорит Германия и многие в Европе. Американцы не слышат это», — заключил парламентарий.
Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон по-прежнему считает «Северный поток — 2» геополитическим проектом России.