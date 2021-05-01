Праздничный настрой: как могут измениться курсы доллара и евро в мае

В апреле российская валюта показала неоднозначную динамику на Московской бирже. По словам аналитиков, в середине весны курс рубля во многом определяли геополитические события. Между тем, как полагают специалисты, в мае ключевыми ориентирами для нацвалюты будут нефтяные цены и сезонные факторы. Кроме того, определённую поддержку рублю может оказать наметившееся повышение ставки ЦБ. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в ближайший месяц — в материале RT.

В апреле 2021 года российская валюта продемонстрировала неоднозначную динамику на Московской бирже. В целом за месяц курс доллара опустился на 0,6% — до 75,2 рубля. При этом ещё в начале апреля показатель ненадолго поднимался выше 78 рублей.

В свою очередь, курс евро вырос на 1,8% — до 90,4 рубля. Примечательно, что в середине апреля значение вплотную приближалось к 93 рублям, а ближе к концу месяца временно опускалось ниже 90 рублей.

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Движение валютных курсов в апреле зависело во многом от геополитических факторов. Такую точку зрения в разговоре с RT высказал ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

«Рубль с тревогой ждал новых санкций от США, которые в итоге оказались достаточно мягкими. Американским банкам запретили участвовать в первичных торгах российского госдолга, однако значимость этих инвесторов для нашего рынка уже давно снизилась. Также в апреле усиливалась напряжённость на российско-украинской границе, и нацвалюта весьма нервно реагировала на эти события. Впрочем, когда учения наших войск завершились, обстановка разрядилась и рубль стал укрепляться», — отметил Кочетков.

По словам эксперта, в мае игроки валютного рынка по-прежнему будут внимательно следить за обстановкой во внешней политике. Вместе с тем определяющим фактором для рубля в ближайший месяц станет движение нефтяных цен. Таким мнением с RT поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

В апреле сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожало более чем на 5% и в конце месяца торговалось вблизи $66—68 за баррель. Дальнейшая динамика нефтяных котировок будет зависеть от темпов восстановления мирового спроса на топливо, считает Дмитрий Бабин.

«Если стоимость нефти Brent останется в коридоре $60—70 за баррель, это будет оказывать фундаментальную поддержку российской валюте. Такое положение дел позволит оградить курс доллара от серьёзного подъёма выше 75 рублей», — подчеркнул эксперт.

Как полагают специалисты, в мае определённое давление на российскую валюту могут оказать сезонные факторы. Так, по словам Андрея Кочеткова, в последний месяц весны игроки рынка традиционно запасаются иностранной валютой и сокращают долю рублёвых активов в своих инвестиционных портфелях.

Кроме того, в период праздничных выходных заметно вырастает спрос на зарубежную валюту и со стороны россиян, которые планируют поездки за границу. Об этом в интервью RT рассказал главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян.

«Покупки иностранной валюты туристами концентрированно приходятся на май, июль и август. Впрочем, сейчас влияние этого фактора существенно ослабло по причине ограниченного списка открытых направлений и высоких цен на международные путешествия», — добавил аналитик.

РИА Новости

© Ахмед Махмуд

В долгосрочной перспективе серьёзную поддержку рублю могут оказать действия Центробанка, уверены эксперты. Напомним, что в рамках борьбы с инфляцией ЦБ начал поднимать ключевую ставку и в апреле повысил её до 5% годовых. Динамика ставки влияет на доходность российских долговых облигаций. Так, если регулятор повышает процент заимствований вложения в госбумаги, они становятся более прибыльными для инвесторов.

«Участники долгового рынка уже ждут повышения ставки до 5,5% годовых. В перспективе это формирует условия для возвращения рублю инвестиционной привлекательности. Таким образом, за счёт политики Центробанка может произойти более значимое укрепление нацвалюты», — считает Андрей Кочетков.

По его прогнозу, в период майских праздников курс доллара будет оставаться в диапазоне 74,5—75,75 рубля, а курс евро — на уровне 90,2—91,5 рубля. При этом к концу месяца значения могут опуститься до 73—74 рублей за доллар и 89—90 рублей за евро. В свою очередь, Дмитрий Бабин допускает возможность более уверенного укрепления нацвалюты.

«Если котировки Brent останутся около уровня $65 за баррель и выше, а геополитическая обстановка будет стабильной, в том числе подтвердится проведение встречи между президентами России и США, до конца весны доллар может проверить на прочность девятимесячный минимум — 72,5 рубля», — заключил эксперт.