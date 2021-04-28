Возврат к балансу: курс евро впервые за три недели опустился ниже 90 рублей

В среду, 28 апреля, курс евро на Московской бирже впервые за три недели опускался ниже 90 рублей. Укрепление российской валюты аналитики объясняют высоким интересом инвесторов к рисковым активам, а также некоторым ослаблением геополитических рисков. Кроме того, в пользу рубля играет подорожание нефти и налоговый период. По мнению специалистов, в ближайшее время факторами для курса нацвалюты также станут повышение ставки ЦБ и спрос россиян на зарубежный туризм. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца весны — в материале RT.

В среду, 28 апреля, российская валюта укрепляется на Московской бирже. В ходе торгов курс евро снижался на 0,6% — до 89,99 рубля. В последний раз такой показатель можно было наблюдать 6 апреля.

В то же время курс доллара опускался на 0,5% — до 74,54 рубля. Значение стало самым низким с 22 марта. Официальный курс валют Центробанка на 29 апреля установлен на уровне 74,94 рубля за доллар и 90,43 рубля за евро.

Наблюдаемое укрепление рубля во многом связано с возросшим интересом мировых инвесторов к рисковым активам. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Кроме того, по его мнению, в пользу рубля также играет некоторое ослабление геополитических рисков.

«С учётом ожидания саммита лидеров России и США, а также снижения уровня напряжённости на востоке Украины можно предполагать дальнейшее улучшение геополитических условий. Всё это, соответственно, усиливает позиции рублёвых активов», — пояснил Бахтин.

Помимо этого, как рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, введённые Вашингтоном в середине апреля антироссийские санкции оказались менее жёсткими, чем ожидалось. Такое положение дел было позитивно воспринято участниками рынка, считает эксперт.

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«Угроза санкций не вылилась во что-то тяжёлое. Да, США ввели ограничения против нашего госдолга и запретили своим компаниям покупать российские гособлигации. Тем не менее доля иностранных инвесторов в российском долге уже ниже 20%. К тому же новые меры касаются только первичных размещений облигаций, а эти новые выпуски бумаг легко покрываются российскими банками», — рассказал Коренев.

Одной из главных причин подорожания рубля аналитики считают рост нефтяных цен. Так, на торгах среды стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла почти на 2% и превышала $67 за баррель.

По мнению Александра Бахтина, в ближайшее время котировки продолжат оставаться в комфортном для нацвалюты диапазоне $60—70 за баррель. При этом, как полагает специалист, динамика нефтяных цен во многом будет зависеть от темпов восстановления глобального спроса на энергоносители.

«Также влияние на стоимость сырья будут оказывать сигналы со стороны ведущих мировых экспортёров нефти и динамика добычи углеводородов в США. Тем не менее участники сделки ОПЕК+ считают, что спрос на нефть в 2021 году останется сильным, а всплеск числа заражений COVID-19 в Индии не будет иметь долгосрочных последствий для рынка», — добавил Бахтин.

Согласно оценке аналитика, в настоящий момент дополнительную поддержку нацвалюте оказывает налоговый период. В это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.

АГН «Москва»

© Александр Авилов

Долгосрочным фактором укрепления рубля должна стать проводимая сейчас Центробанком денежно-кредитная политика. Об этом RT рассказал старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

23 апреля в рамках борьбы с инфляцией ЦБ второй раз подряд повысил ключевую ставку и поднял её до уровня 5% годовых. Более того, регулятор намерен и дальше постепенно повышать процент заимствований до нейтрального уровня 5—6% годовых.

Как отмечают специалисты, рост ключевой ставки в перспективе должен будет привести к притоку инвестиций на рынок облигаций федерального займа (ОФЗ). В свою очередь, активная покупка госбумаг инвесторами способствует подорожанию рубля.

Напомним, что ОФЗ представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством России. Участники финансового рынка покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

Доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране ставки регулятора. Таким образом, в результате повышения процента заимствований ЦБ вложения в ОФЗ становятся более прибыльными для инвесторов.

«Ситуация на российском долговом рынке уже давно требовала от Центробанка более высокой ставки. Решение ЦБ повысило стабильность финансовой системы России, на что и отреагировал рубль», — объяснил Розман.

По мнению Александра Бахтина, в мае определённое давление на рубль может оказать высокий спрос россиян на иностранную валюту. В первую очередь эксперт объясняет это открытием ряда популярных зарубежных направлений для туристов.

В то же время аналитики не ожидают резких колебаний на валютном рынке. Согласно прогнозу Бахтина, в конце весны и летом курс доллара будет оставаться в диапазоне 72,5—76,5 рубля, а курс евро — на уровне 88—92 рублей. Похожей оценки придерживается и Розман.

«При сохранении текущих условий и без новых санкционных рисков рубль останется вблизи текущих уровней, вполне комфортных как для российских экспортёров, так и для бюджета страны. Так, в ближайшее время курсы будут находиться в районе 74—77 рублей за доллар и 89—92 — за евро», — считает Розман.