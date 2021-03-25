Обмен металлов: ЦБ проведёт эксперимент по сбору монет у населения

Банк России намерен провести эксперимент по сбору металлических денег у жителей России. По данным СМИ, старт проекта состоится в 2022 году в одном из регионов, где ЦБ фиксирует низкую долю возврата монет из обращения. Как отметили в организации, на фоне пандемии доля возвращающихся в кассу ЦБ монет упала до 46%. Эксперты полагают, что намерения банка оправданны, поскольку у россиян скопился крупный избыток монет. При этом производство новых металлических денег — затратный процесс, подчёркивают аналитики.

Банк России планирует провести эксперимент по сбору монет у населения через специальные автоматы, пишет «Российская газета» со ссылкой на материалы ЦБ.

Пилот намечен на 2022 год. Он пройдёт в одном из регионов, характеризующихся низкой долей возврата монет из обращения. Отмечается, что для участия в проекте ЦБ привлечёт технологического партнёра, поскольку банк не располагает нужным оборудованием. Если эксперимент признают успешным, использование аппаратов будет расширяться.

В 2020 году Центробанк выпустил в обращение 1,3 млрд монет. На фоне пандемии доля металлических денег, которые возвращаются в кассы Банка России, снизилась до 46% по сравнению с показателем 63%, зафиксированным в 2019 году.

«Всё больше торговых предприятий, заказывающих и получающих монету для выдачи сдачи, в то же время отказываются принимать монету от населения, чтобы уменьшить свои расходы на её пересчёт и инкассацию», — говорится в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения» ЦБ.

Также отмечается, что для возвращения большего количества монет ЦБ намерен стимулировать использование терминалов для приёма металлических денег.

Как полагает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, в мире систематически проводятся подобные акции.

«Дело в том, что всё-таки монеты не имеют сегодня такого хождения, как они имели лет 20—30 назад. Они действительно оседают у населения чуть ли не в трёхлитровых банках. Сейчас огромный избыток монет. Сейчас население, тем более экономические агенты, никакими монетами не пользуются — тем более в тот период, когда вводятся электронные деньги», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что в настоящее время использование металлических денег можно представить в отдалённых регионах при определённых сценариях, например при покупке газет.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев обратил внимание на то, что инфляция вымывает из обращения те номиналы денег, которые существенно ниже отпускной цены большинства товаров и услуг. По его словам, в первую очередь это относится к монетам.

Он также отметил, что сам процесс выпуска монет является затратной процедурой.

«Во-первых, это металл. Металлы там содержатся непростые — цветные металлы, которые сами по себе дороги. Во-вторых, достаточно дорогой процесс штамповки, то есть чеканки этих монет. Достаточно дороги инкассационные процедуры: выдача и приём этих монет в пересчёт. Само производство монеты оказывается намного дороже, чем тот номинал, который она представляет», — сказал RT эксперт.

Он пояснил, что за счёт возврата монет ЦБ сможет сэкономить ресурсы на чеканке новых денег, поскольку отказ от металлических денег на данном этапе невозможен.

«Скорее всего, это будет обмен на купюры бумажного достоинства, на которые уже что-то можно приобрести. Я думаю, что эта услуга будет востребована», — заключил Беляев.

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Ранее стало известно, что ЦБ до 2025 года обновит дизайн и улучшит защиту всех бумажных банкнот. Так, в период с 2022 по 2025 год в России будут разработаны и выпущены в оборот шесть модернизированных банкнот номиналом в 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

Уже известны некоторые подробности дизайна будущих банкнот. Так, на лицевой стороне 100-рублёвой купюры будет изображена Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьёвых горах и ряд других символов Москвы. В ЦБ отметили, что дизайн 100-рублёвой банкноты уже разработан и одобрен советом директоров банка, её выпустят в обращение в 2022 году.

На лицевую сторону банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей нанесут изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. На их оборотной стороне появятся достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

В ЦБ отметили, что в результате модернизации все федеральные округа России будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу «один номинал банкноты — один федеральный округ и расположенный в нём город».

Напомним, что в 2017 году в России были представлены новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На первой из них изображены архитектурные достопримечательности Крыма, на второй — космодром Восточный и мост на острове Русский во Владивостоке.