В Нижнем Новгороде прокомментировали попадание города на 1000-рублёвую купюру

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал попадание города на 1000-рублёвую купюру.
В Нижнем Новгороде прокомментировали попадание города на 1000-рублёвую купюру
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Нижний Новгород ещё в 2016 году мог попасть на купюры достоинством 200 или 2000 рублей. Но во всероссийском голосовании тогда победили другие города. Сейчас пришло время Нижнего Новгорода», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, уже появились шутки, что к юбилею города было бы неплохо выпустить банкноту достоинством 800 рублей.

Как отметил Шалабаев, у Нижнего Новгорода много знаковых мест, которые могли бы быть размещены на самой часто используемой купюре.

«Это, безусловно, Кремль, Нижегородская ярмарка, Чкаловская лестница, из современных узнаваемых символов — стадион на Стрелке», — перечислил он.

Ранее сообщалось, что Центробанк России до 2025 года обновит дизайн и улучшит защиту всех бумажных банкнот.

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