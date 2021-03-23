В Нижнем Новгороде прокомментировали попадание города на 1000-рублёвую купюру

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал попадание города на 1000-рублёвую купюру.

«Нижний Новгород ещё в 2016 году мог попасть на купюры достоинством 200 или 2000 рублей. Но во всероссийском голосовании тогда победили другие города. Сейчас пришло время Нижнего Новгорода», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, уже появились шутки, что к юбилею города было бы неплохо выпустить банкноту достоинством 800 рублей.

Как отметил Шалабаев, у Нижнего Новгорода много знаковых мест, которые могли бы быть размещены на самой часто используемой купюре.

«Это, безусловно, Кремль, Нижегородская ярмарка, Чкаловская лестница, из современных узнаваемых символов — стадион на Стрелке», — перечислил он.

Ранее сообщалось, что Центробанк России до 2025 года обновит дизайн и улучшит защиту всех бумажных банкнот.