Валютная уверенность: курс доллара впервые за три месяца опустился ниже 73 рублей
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
В понедельник, 15 марта, российская валюта заметно укрепляется на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара снижался более чем на 0,5% и впервые с 17 декабря 2020 года достигал 72,95 рубля. В то же время курс евро опускался на 0,7% — до 87,05 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в августе 2020-го.
Официальный курс валют Центробанка на 16 марта установлен на уровне 73,23 рубля за доллар и 87,35 рубля за евро.
Наблюдаемое укрепление рубля во многом связано с растущим притоком денег на российский фондовый рынок. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его словам, на фоне общего оптимизма на мировых торговых площадках иностранные инвесторы активнее покупают номинированные в рублях ценные бумаги и тем самым поддерживают курс нацвалюты.
«На торгах понедельника индекс РТС, отражающий долларовую стоимость российского рынка акций, впервые с февраля 2020 года превысил 1550 пунктов, то есть вернулся на допандемические уровни. Одновременно рублёвый индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и впервые преодолел отметку 3596 пунктов. Это опять же указывает на позитивные настроения инвесторов», — подчеркнул Емельянов.
Кроме того, российская валюта положительно реагирует на удорожание нефти в мире. Об этом RT рассказала аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева. В ходе торгов 15 марта на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонной марки Brent в моменте поднималась на 1,2% — до $70,02 за баррель.
«В последние дни цена нефти Brent стабильно удерживается вблизи отметки $70 за баррель после заседания ОПЕК+. По итогам встречи стран — экспортёров сырья было принято решение продлить действие мартовских квот ещё на апрель. При этом Россия получила возможность увеличить объёмы нефтедобычи на 130 тыс. баррелей в сутки, что для нас вдвойне позитивно», — отметила Зайцева.
Напомним, в рамках соглашения ОПЕК+ государства — экспортёры нефти специально ограничивают добычу углеводородов. Таким образом страны пытаются добиться баланса между спросом и предложением на мировом рынке энергосырья. По мнению специалистов, политика участников альянса должна удержать нефтяные цены от новых обвалов.
Как рассказал в интервью RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, в пользу укрепления нацвалюты играют и сезонные факторы. По словам эксперта, с февраля по апрель поддержку рублю традиционно оказывает профицит счёта текущих операций России. Речь идёт о ситуации, когда поступления валюты в страну превышают её отток за рубеж.
Более того, в ближайшие дни внимание игроков валютного рынка будет приковано к заявлениям со стороны Центробанка, считают эксперты. Как ожидается, в пятницу, 19 марта, совет директоров ЦБ проведёт очередное заседание по ключевой ставке. По мнению Анны Зайцевой, топ-менеджмент регулятора сохранит процент по заимствованиям на текущем уровне — 4,25% годовых. Между тем в Банке России могут озвучить важную для инвесторов информацию относительно дальнейшей монетарной политики, считает эксперт.
«ЦБ может дать более чёткие ориентиры по переходу к нейтральной денежно-кредитной политике, которая подразумевает возвращение ключевой ставки к диапазону 5—6% годовых. Стоит сказать, что повышение ставки будет способствовать дальнейшему укреплению рубля: во-первых, через снижение инфляции в стране, а во-вторых, через рост ставок по депозитам и доходностей госбумаг», — объяснила Зайцева.
- РИА Новости
- © Максим Блинов
По словам Александра Бахтина, определённое давление на рубль по-прежнему оказывают санкционные риски. Впрочем, опрошенные RT специалисты пока не ожидают введения каких-либо новых серьёзных ограничений в отношении России в ближайшее время. На этом фоне до конца весны российской валюте удастся избежать заметных курсовых колебаний, считают аналитики.
Как полагает Бахтин, при отсутствии геополитических угроз и сохранении нефтяных цен в диапазоне $65—70 за баррель весной курс доллара продолжит оставаться на уровне 72—75 рублей, а курс евро — вблизи 87—91 рубля. Похожей оценки придерживается и Анна Зайцева.
«Если обойдётся без внешних негативных факторов, до конца весны мы ожидаем, что курсы смогут закрепиться в диапазонах 72—74 рубля за доллар и 85—87,5 рубля за евро» — заключила аналитик.