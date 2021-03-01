В ожидании потепления: как могут измениться курсы доллара и евро весной

Российская валюта умеренно укрепляется по отношению к доллару и евро на первых торгах весны. По мнению экспертов, на протяжении следующих трёх месяцев динамика рубля во многом будет зависеть от ситуации с пандемией коронавирусной инфекции и положения дел на глобальном нефтяном рынке. Также специалисты отмечают сохраняющееся давление санкционных рисков, но при этом считают, что дополнительную поддержку нацвалюте может оказать период дивидендных выплат российскими компаниями. О том, как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро, — в материале RT.

В понедельник, 1 марта, российская валюта умеренно укрепляется на Московской бирже. В начале торгов курс доллара снижался на 0,9% — до 73,95 рубля, а курс евро — на 1%, до 89,17 рубля.

Отметим, что в феврале российская валюта продемонстрировала неоднозначную динамику. В первой половине месяца курс доллара опускался с 75,8 до 73,1 рубля, а курс евро — с 91,9 до 88,7 рубля. Впрочем, уже в последние дни зимы значения вернулись к уровням 74—75 рублей за доллар и 90—91 рубль за евро.

Весной одним из определяющих факторов для нацвалюты будет оставаться пандемия коронавируса. Как рассказал RT аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в мире инвесторы могут начать выводить деньги из рисковых активов, включая рубль. Между тем улучшение ситуации с COVID-19, напротив, будет подогревать интерес игроков к российской валюте.

«Настроения валютного рынка крайне зависимы от общемировой обстановки и того, как инвесторы оценивают перспективы и риски. Понятно, что в условиях вызванного пандемией кризиса, нарушения логистики и производства товаров и услуг рисков становится только больше. Вместе с тем пока что с началом массовой вакцинации в России и мире статистика заболеваемости и смертности явно улучшается», — подчеркнул Маслов.

В ближайшее время влияние на рубль будет оказывать и положение дел на мировом рынке нефти, уверены эксперты. Отметим, что в феврале сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожало более чем на 18% — до $66,13 за баррель. При этом в конце месяца котировки ненадолго поднимались выше отметки $67 за баррель — максимального уровня с января 2020 года.

Наблюдаемое в последние недели удорожание нефти во многом было связано с выполнением условий сделки ОПЕК+, а также резким снижением добычи энергосырья в США. Как рассказал RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, вслед за рекордным ростом может последовать временная коррекция нефтяных цен. В то же время котировки по-прежнему будут оставаться вблизи психологической отметки $60 за баррель, уверен эксперт.

«Сейчас цены видятся перегретыми. Мировой спрос на топливо всё ещё восстанавливается медленно из-за сохраняющегося вирусного давления. Кроме того, США могут нарастить буровую активность, а в случае отмены американских санкций в отношении Ирана на рынок может поступить ещё 2,5 млн баррелей нефти в сутки. Впрочем, политика ОПЕК+ продолжит оказывать стабилизирующее влияние на рынок и вряд ли позволит ценам просесть», — отметил Бахтин.

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Напомним, что в рамках соглашения ОПЕК+ государства — экспортёры нефти специально ограничивают производство углеводородов. Таким образом страны пытаются добиться баланса между спросом и предложением на мировом рынке энергосырья. По мнению специалистов, политика участников альянса должна удержать нефтяные цены от новых обвалов.

Согласно достигнутым ранее договорённостям, с февраля и до конца марта 2021 года страны — участницы соглашения будут снижать добычу сырья на 1,4 млн баррелей в сутки. Дальнейшую стратегию стороны должны определить по итогам заседания 4 марта.

«Участники ОПЕК+ должны встретиться в первую неделю марта. Часть стран партнёров будут настаивать на увеличении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки. Такое решение ОПЕК+ может оказать давление на цены, но оно будет носить краткосрочный характер. В целом мы полагаем, что весной цены будут колебаться в диапазоне $60—70 за баррель», — рассказал RT руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Впрочем, на фоне относительно высоких нефтяных цен дальнейшее укрепление рубля по-прежнему сдерживают санкционные риски. Такую точку зрения в интервью RT выразил глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Сегодняшняя цена на нефть подталкивает к тому, что нацвалюта должна становиться крепче. Это объективные данные нашего платёжного баланса. Но стоимость российских активов и рубль сегодня находятся под давлением даже не конкретных санкций, а ожидания каких-то возможных ограничений. Если этот навес рисков снять, то и рубль укрепится, и стоимость активов будет выше, чем есть сейчас», — пояснил Задорнов.

По словам Александра Разуваева, уже весной многие российские компании начнут выплачивать дивиденды. На этом фоне международные инвестиционные фонды будут активнее покупать рубли для дальнейшего приобретения акций на Московской бирже. Такое положение дел должно оказать дополнительную поддержку нацвалюте, уверен эксперт.

По его словам, в этих условиях в течение весны курс доллара будет колебаться в диапазоне 72—75 рублей, а курс евро — вблизи 88—91 рубля. Похожей оценки придерживается и Александр Бахтин. Как полагает аналитик, в ближайшие три месяца показатели останутся на уровнях 72,5—76,5 рубля за доллар и 88—92 рубля за евро.