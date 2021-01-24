Вирусные чтения: с чем связан резкий рост книжного онлайн-рынка в России

Пандемия коронавируса в России спровоцировала резкий рост книжного интернет-рынка. Об этом свидетельствуют данные опрошенных RT онлайн-площадок. Согласно подсчётам компании «ЛитРес», в 2020 году спрос на электронные книги в стране вырос более чем на 50%. При этом, согласно оценке аналитиков Ozon, с января по сентябрь продажи бумажных изданий в интернете увеличились на 42%. Как отмечают эксперты, расширение онлайн-сегмента стало «подушкой безопасности» для ряда издательств в период пандемии. Так, рост продаж через интернет позволил частично сдержать потери российской книжной отрасли.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса в России значительно выросли продажи книг через интернет. Как рассказали RT в книжном сервисе «ЛитРес», с января по декабрь спрос на цифровые издания в стране вырос почти на 50% в денежном выражении, а на аудиокниги — более чем на 40%.

«Цифровая литература, особенно во время карантина, выступала в качестве поддержки и «подушки безопасности» для издательств. При этом период самоизоляции способствовал приросту аудитории и после снятия ограничений», — отметил в разговоре с RT генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев.

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По его словам, россияне чаще всего покупали электронные и аудиокниги по саморазвитию и личностному росту, а также любовные романы и фэнтези. Помимо этого, высокой популярностью пользовались произведения по психологии, бизнесу, истории, а также классическая литература.

«Лидерами по скачиванию книг стали жители Москвы и Московской области. На втором месте оказались читатели из Санкт-Петербурга, а замыкает тройку рейтинга Краснодар. В десятку также вошли: Новосибирск, Казань, Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Владивосток и Хабаровск», — добавил Анурьев.

Помимо влияния пандемии, высокий спрос на цифровой формат литературы связан и с экономическим фактором, считает директор издательства Synergy Book Константин Дейнекин. По его словам, на сегодняшний день бумажные издания стоят значительно дороже электронных и аудио версий.

«Если ещё 25 лет назад печатные книги были единственным способом прочитать произведение, то сейчас они постепенно становятся предметом ценности для гурманов, которые готовы платить больше за возможность держать в руках бумажный экземпляр», — добавил Дейнекин.

Впрочем, продажи бумажных книг в России через интернет также заметно выросли в период пандемии. По последним оценкам онлайн-магазина Ozon, за первые девять месяцев 2020 года количество книжных заказов увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным показателем 2019-го.

«Пик спроса пришёлся на самые жёсткие месяцы изоляции — апрель и май. В это время продажи книг в штучном исчислении выросли на 56% в годовом выражении. Летом спрос стабилизировался, а с октября снова стал расти. Уже в декабре продажи в штуках на 27% превысили показатели ноября — очевидно, россияне выбирали книги, в том числе, в подарок на Новый год», — рассказал RT руководитель направления «Книги» в Ozon Николай Ермишин.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Отметим, что рост онлайн-продаж книг позволил частично сдержать потери издательств и офлайн-магазинов. В результате последствий коронавируса по итогам 2020 года объём книжной розницы в стране сократился на 9 млрд рублей — до 37,5 млрд. Такие подсчёты сделали специалисты Российского книжного союза (РКС).

«На фоне ограничений несколько месяцев большинство книжных не работали, но и после их открытия трафик покупателей не восстановился до прежнего уровня, а сократился по стране на 20—25%» — рассказал RT председатель комитета РКС по международному сотрудничеству Евгений Капьёв.

По его словам, дальнейшее развитие книжного офлайн-рынка во многом будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России. Если не будут введены новые ограничения на работу книжных магазинов, начнётся постепенное восстановление отрасли. В результате за два-три года рынок сможет вернуться к докризисным показателям, считает Капьёв.

В то же время онлайн-продажи книг продолжат уверенно расти в ближайшие годы. Такого мнения придерживается заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В 2020 году около 77% потребителей приобретали товары через интернет не менее двух раз месяц, а 23% — не реже одного раза в неделю. Пандемия и связанные с ней ограничения привели к тому, что россияне постепенно привыкают делать покупки на онлайн-площадках, включая книги. Это удобно, занимает меньше времени, а иногда выходит дешевле за счёт акций от поставщика», — пояснила аналитик.

Согласно оценке экспертов РКС, в первую очередь высокие темпы роста будет демонстрировать спрос на цифровые форматы. По прогнозу организации, в 2021 году продажи электронных изданий могут увеличиться на 30—35%. В свою очередь, покупки аудиокниг способны вырасти сразу на 70%.