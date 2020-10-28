Сдержанный оптимизм: Cчётная палата представила прогноз развития российской экономики до 2023 года

Счётная палата впервые составила прогноз экономического развития России на 2020—2023 годы. Ведомство представило два сценария — нейтральный и рисковый. По расчётам аудиторов, при реализации первого варианта ВВП страны по итогам этого года снизится на 4,2%, а при втором — на 4,8%. В то же время оба плана предполагают, что российская экономика вернётся к росту уже в 2021 году. Как отмечают эксперты, дальнейшее восстановление показателя будет зависеть от ситуации с коронавирусом и мировых цен на нефть.

Счётная палата России впервые представила собственный вариант прогноза развития национальной экономики в период до 2023 года. Документ был опубликован в среду, 28 октября, на официальном сайте ведомства.

Аудиторы спрогнозировали два возможных сценария — нейтральный и рисковый. Первый предполагает, что основной удар на фоне пандемии COVID-19 экономика перенесла во II квартале 2020 года, поэтому новые жёсткие ограничения власти больше вводить не будут. В этом случае ВВП страны, согласно расчётам специалистов, по итогам этого года снизится на 4,2%. В 2021 году экономика покажет рост в размере 2,2%, а в последующие два года прибавит ещё 2,7% и 2,5% соответственно.

При реализации рискового сценария предполагается, что вторая волна коронавирусной инфекции приведёт к новым серьёзным ограничениям в ряде стран, включая Россию. В этих условиях ВВП страны в 2020 году рискует сократиться на 4,8%. Далее, согласно прогнозам экспертов, если массовая вакцинация граждан будет отложена до весны—лета 2021 года, то темпы роста экономики по итогам следующего года составят 1,3%. В 2022 году показатель прибавит 2,4%, а в 2023-м — около 1,7%.

На уровень докризисного 2019 года российская экономика по первому сценарию вернётся только в 2022 году, а по второму — в 2023 году, говорится в докладе аудиторов.

Опрошенные RT аналитики называют более реалистичным нейтральный вариант развития российской экономики. В его пользу говорит наметившееся оживление деловой и потребительской активности в III квартале. Так, поддержку экономике оказало ослабление карантинных ограничений, восстановление нефтяных цен, а также меры государственной помощи бизнесу и населению. В частности, речь идёт о предоставлении кредитных каникул, прямых выплатах семьям с детьми, льготных займах и налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей.

«Благодаря предпринятым шагам, а также мерам по поддержке наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей, удалось остановить падение экономики и создать условия для её возврата на траекторию роста. Кроме того, позитивно повлияли различные регуляторные инициативы, такие как отсрочки проверок и мораторий на банкротство», — рассказал в беседе с RT председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

Как ранее отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, России удалось сохранить макроэкономическую стабильность. По словам главы кабмина, государство прошло сложный период «лучше, чем целый ряд стран». Отчасти такое положение дел связано с особенностями структуры национальной экономики, объясняют эксперты.

«В период пандемии сильнее других пострадали малые и средние предприятия, которые являются частью потребительского сектора. В России этот сегмент приходится порядка 20% ВВП, в отличие от других стран Европы, в которых этот показатель зачастую превышает 50% ВВП. По этой причине стране удалось избежать более серьёзного спада, сравнимого с 2009 годом, когда ВВП снизился почти на 9%. Впрочем, в условиях второй волны коронавируса ускорить восстановление экономики могут дополнительные меры господдержки», — подчеркнула в разговоре с RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Напомним, что 25 сентября правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики. В документе предусматривается около 500 мероприятий, а стоимость выполнения принятой программы за два года составит порядка 5 трлн рублей. Процесс восстановления экономики будет проходить в два этапа и завершится в 2024 году.

Энергетический стимул

По мнению аналитиков Счётной палаты, на темпы восстановления ВВП продолжит оказывать влияние динамика мировых цен на энергоносители. Стоимость нефти марки Urals по итогам 2020 года по нейтральному сценарию ожидается на уровне $42 за баррель, а в 2022—2023 годах может вырасти до $55 за баррель. При рисковом сценарии в 2021—2023 годах эксперты прогнозируют сохранение тенденции к постепенному повышению нефтяных цен, но уровень в $55 за баррель будет достигнут лишь в 2023 году.

«Нет сомнений, что скоро получат широкое распространение эффективные вакцины против COVID-19. Это означает, что новых ударов пандемии в 2021 году удастся избежать, мировая экономика начнёт восстанавливаться, а вместе с ней будет расти и спрос на нефть. Сравнительно высокие цены на энергосырьё приведут к повышению доходов российского бюджета, что позволит властям инициировать новые меры по поддержки населения и бизнеса», — предположил в беседе с RT эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

При этом аудиторы ожидают и укрепление национальной валюты. По их расчётам, в нейтральном сценарии по итогам 2020 года курс доллара составит 69,2 рублей, а следующем может снизиться до 68,7 рублей. В 2022—2023 годах показатель закрепится на уровне 68,4 рублей.

Стабилизация рубля станет возможной за счёт мягкой денежно-кредитной политики Центробанка. Такого мнения придерживается аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. По его словам, снижение ключевой ставки с текущих 4,25% до 4% может дать дополнительный стимул для притока инвестиций.

«Такое положение дел несколько разгонит потребительский спрос и поддержит банковский сектор. Кроме того, пандемия и вынужденный перевод части сотрудников на удалённый режим работы показал, что России есть куда стремиться в области производительности труда. Рост данного показателя также может стать одним из драйверов ускоренного восстановления основных макроэкономических показателей страны», — заключил эксперт.