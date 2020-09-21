Валютное похолодание: курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

В понедельник, 21 сентября, курс евро на Московской бирже впервые с февраля 2016 года поднимался до 90,4 рубля. Курс доллара рос до максимума с 8 сентября и достигал 76,55 рубля. По словам экспертов, инвесторы негативно реагируют на снижение нефтяных цен и усиление санкционных рисков. Кроме того, напряжённость на валютном рынке растёт в преддверии президентских выборов в США, считают аналитики. Между тем поддержку рублю по-прежнему оказывают действия Центробанка, налоговый период и стабильность долгового рынка России. Как могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В понедельник, 21 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс евро рос почти на 0,8% и впервые с февраля 2016 года достигал отметки 90,4 рубля. При этом курс доллара поднимался на 1% — до уровня 76,55 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать 8 сентября.

Официальный курс валют Центробанка на 22 сентября установлен на уровне 76,04 рубля за доллар и 90,01 рубля за евро.

По словам аналитиков, давление на рубль оказало резкое снижение нефятных цен. На торгах понедельника сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дешевело более чем на 2,5% — до $42 за баррель.

«Российский рынок всегда чувствительно реагирует на любые изменения ситуации в нефтегазовой отрасли. На прошлой неделе ОПЕК и Минэнерго США представили обновлённые прогнозы, в которых сообщают об ухудшении своих оценок на конец этого года. Так, спрос на нефть будет восстанавливаться гораздо медленнее, чем ожидалось ранее», — рассказала в беседе с RT аналитик ИК QBF Ксения Лапшина.

По её словам, резкий рост курсов доллара и евро по отношению к рублю также связан с геополитическими факторами. В частности, инвесторов по-прежнему настораживает ситуация в Белоруссии, а также возможность усиления санкционного давления.

«Западные страны предписывают Москве вмешательство в политические события в Белоруссии. Одновременно появляются всё новые подробности об инциденте с Алексеем Навальным, из-за чего растёт вероятность введения новых санкций против России. О возможных ограничениях против проекта «Северный поток — 2» уже в открытую говорят в США, Великобритании и еврозоне. Однако нужно, как минимум, дождаться итогов расследования, так что пока санкции только на словах», — добавила Лапшина.

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Отметим, что в правительстве на сегодняшний день не видят рисков для блокировки «Северного потока — 2». По словам главы Минэнерго России Александра Новака, газопровод будет достроен, несмотря на все возникающие вокруг проекта сложности.

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«Сегодня в проекте реализации «Северного потока — 2» участвуют более 100 компаний из 12 стран. Проект высокой степени готовности. И, конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперёд. И можно будет гарантированно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован», — заявил Новак 17 сентября в эфире телеканала «Россия 1».

По словам экспертов, одной из причин ослабления нацвалюты стала коррекция на глобальном фондовом рынке. На фоне роста заболеваемости коронавирусом в ряде стран мировые инвесторы теряют интерес к валютам развивающихся рынков, в том числе и к рублю.

«Мы видим ухудшение ситуации на мировых рынках, вызванное второй волной пандемии, а также скандалом вокруг крупнейшего европейского банка HSBC, котировки которого обвалились до минимума за 25 лет. Данная ситуация лишь ускорила бегство инвесторов из рисковых активов, особенно с развивающихся рынков», — пояснил в беседе с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Помимо этого, напряжённость на валютном рынке постепенно усиливается перед президентскими выборами в США, которые намечены на 3 ноября. Такую точку зрения в беседе с RT выразил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

«Возможная победа Байдена и на выборах в США может нести риски как для России, так и для американской экономики, особенно для IT-сектора и крупных компаний Штатов. Байден не имеет таких рычагов управления экономикой, как Трамп с его влиянием на ФРС США и рыночные настроения. Также демократы собираются значительно повысить налоги на корпорации и граждан с высоким доходом под эгидой борьбы с классовым неравенством. Это вызовет отток капитала с рынка, а коллапс на площадках США спровоцирует цепную реакцию на финансовых рынках России и Азии», — пояснил Запорожский.

Факторы поддержки

По словам Дмитрия Бабина, поддержку рублю оказывает относительная стабильность российского долгового рынка. В течение лета на фоне оттока иностранных инвестиций индекс гособлигаций России (RGBI) снизился почти на 2%. Между тем, как отметил эксперт, с начала осени показатель сумел стабилизироваться и удержался от более серьёзного падения.

«Хотя индекс гособлигаций RGBI сокращается уже четвёртую сессию подряд, обновив недельный минимум, снижение остаётся довольно сдержанным. Это говорит об отсутствии крайнего пессимизма в данном сегменте», — пояснил Бабин.

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Как отмечают эксперты, ослабление рубля по-прежнему сдерживают действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты составил порядка 1,19 трлн рублей.

По словам Ксении Лапшиной, отчасти в пользу российской валюты играет налоговый период. В это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.