Не более 1000 рублей: Сбербанк ввёл комиссию за перевод денег через банкомат

Сбербанк в рамках смены тарификации сделал платными внутренние переводы через банкоматы. Теперь клиенты должны заплатить 1% от суммы (но не более 1000 руб.) при трансфере средств через устройства самообслуживания. При этом бесплатные переводы до 50 тыс. руб. в месяц сохраняются через сервис «Сбербанк Онлайн» и смс-банк. В кредитной организации отметили, что доля операций, совершаемых через банкоматы, в общем объёме перевода денег составляет около 1%.

В рамках изменения тарификации Сбербанк ввёл комиссию на внутренние денежные переводы через устройства самообслуживания. Теперь за трансфер любой суммы через банкомат клиенты должны заплатить 1%, однако комиссия не может превышать 1000 рублей вне зависимости от региона. Соответствующая информация размещена на сайте банка.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе финансовой организации, новая система введена со 2 июня. Она предполагает, что клиенты могут бесплатно переводить до 50 тыс. рублей в месяц, а затем либо приобрести подписку для совершения беспроцентных переводов, либо платить 1% с каждой транзакции. Однако лимит не распространяется на переводы через банкомат.

«Этот ежемесячный лимит удовлетворяет потребности почти 90% клиентов Сбербанка», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что через банкоматы совершается порядка 1% от всех операций по переводу денег.

Отмечается, что подавляющее большинство клиентов используют для трансфера средств сервисы «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк». Эти способы перевода на сумму до 50 тыс. рублей в месяц остаются бесплатными.

В начале июня в пресс-службе Сбербанка сообщали, что система подписок позволяет повысить порог бесплатных переводов (за 99 руб. в месяц — до 100 тыс., от 134 руб./мес. можно оформить безлимит на переводы внутри банка). Сделать это можно в приложении «Сбербанк Онлайн».

При этом сервис «Автоперевод», который предусматривает регулярную передачу одинаковой суммы выбранному получателю, позволяет совершать внутрибанковские трансферы средств без комиссии. «Этот перевод не будет учитываться в расходовании бесплатного лимита», — заявили в банке.

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Зампред правления финансовой организации Светлана Кирсанова поясняла, что банк не может сделать полностью бесплатными эти подписки: «Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надёжности и стабильности. Поэтому комиссии будут направлены на поддержание инфраструктуры, техническую поддержку, выстраивание инфраструктуры и операционных процессов».

Эти шаги были предприняты после принятия закона об отмене так называемого банковского роуминга, предполагающего ликвидацию комиссии за денежные переводы между клиентами из разных регионов страны.

Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму в сентябре 2019 года. Парламентарии подчёркивали, что принимаемые изменения должны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан. В декабре президент РФ Владимир Путин подписал документ. Закон вступил в силу 14 июня.

Как следует из документа, размер взимаемой комиссии при переводе средств между счетами физлиц внутри одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных структурных подразделениях кредитной организации.

Как отмечал в октябре 2019-го необходимость принятия такого закона занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев, «существующая межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена».

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах», — заявлял Медведев.

Тогда же, в октябре 2019 года, глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что 95% всех переводов банка осуществляются бесплатно. При этом он отметил, что возглавляемая им кредитная организация несколько запоздала со сменой модели монетизации.

«Нам нужно было изменить модель монетизации раньше. Мы только с апреля начали проводить различные эксперименты с тем, чтобы понять, что будет адекватно, что будет воспринято клиентом», — заявил Греф.

Позднее он сообщил, что Сбербанк тестирует схемы изменения комиссионных платежей, в результате чего к середине 2020-го будет внедрено «промышленное решение».

Согласно годовому отчёту Банка России, в 2019 году объём переводов денежных средств в рамках платёжных систем составил 56,7 трлн руб. Из них 47,2% пришлось на Сбербанк.