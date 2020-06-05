В ЦБ сообщили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%
- РИА Новости
В обзоре говорится, что «в целом за май объём средств организаций практически не изменился».
«За май вклады населения незначительно сократились (-0,2%), что характерно для этого месяца: траты больше из‑за праздников, а доходы ниже из‑за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате», — сказано в документе.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что средства вкладчиков в банках России в безопасности, ресурсов государства достаточно, чтобы выполнять свои обязательства.