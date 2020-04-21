Греф исключил возможность изъятия или «заморозки» вкладов россиян

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Средства вкладчиков в банках России в безопасности, ресурсов государства достаточно, чтобы выполнять свои обязательства. Об этом в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Греф исключил возможность изъятия или «заморозки» вкладов россиян
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

По его словам, в настоящее время Россия находится в финансовой и экономической форме, несравнимой с той, что была в последние годы советского периода. Греф считает, что невозможно изымать или «замораживать» вклады граждан, передаёт Интерфакс.

Как отметил глава Сбербанка, подобная ситуация была в советский период истории и «создала такую «прививку» для всех политиков», что «никогда в жизни никто не повторит этот опыт».

«Честно сказать, вопрос даже не в этом, вопрос в том, что никаких условий для этого (изъятия вкладов у населения. — RT) сейчас просто не существует», — сказал Греф.

По его мнению, в принципе невозможны «заморозка» вкладов или их принудительный перевод из одной валюты в другую, поскольку существует Фонд национального благосостояния, уровень госдолга по отношению к ВВП небольшой, а объём золотовалютных резервов достаточен для исполнения всех обязательств при необходимости.

«Если говорить о тревогах, которые испытывают люди по поводу валюты (вкладов. — RT). Никогда в истории России и Советского Союза не было таких золотовалютных резервов, которые есть сегодня», — добавил он.

Греф также рассказал, что Сбербанк рассчитал пик эпидемии коронавируса в России: он придётся на первую половину мая

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не намерен вводить мораторий на вклады населения. 

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