ЦБ исключил возможность введения моратория на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

«Никаких оснований для этого нет, для такого рода беспокойств», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Набиуллина, такая возможность не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.

Кроме того, подчеркнула она, в этом нет никакой необходимости — всё нормально как с фондированием, так и с ликвидностью.

Ранее Госдума приняла закон о введении налогообложения процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.