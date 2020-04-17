ЦБ исключил возможность введения моратория на вклады населения
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- РИА Новости
«Никаких оснований для этого нет, для такого рода беспокойств», — приводит её слова ТАСС.
Как отметила Набиуллина, такая возможность не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Кроме того, подчеркнула она, в этом нет никакой необходимости — всё нормально как с фондированием, так и с ликвидностью.
Ранее Госдума приняла закон о введении налогообложения процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.