ЦБ исключил возможность введения моратория на вклады населения

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Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.
ЦБ исключил возможность введения моратория на вклады населения
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Никаких оснований для этого нет, для такого рода беспокойств», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Набиуллина, такая возможность не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.

Кроме того, подчеркнула она, в этом нет никакой необходимости — всё нормально как с фондированием, так и с ликвидностью.

Ранее Госдума приняла закон о введении налогообложения процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

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