Сбербанк проверяет случаи списания выплат на детей в счёт долгов

Сбербанк проверяет случаи списания единовременных выплат на детей в счёт погашения долгов, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения.

Ранее клиенты банка пожаловались в соцсетях на списание детских пособий, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса.

«Клиентские кейсы, по которым присланы запросы, не являются системными», — прокомментировали в Сбербанке.

Там отметили, что по каждому случаю проводится проверка и предоставляется ответ.

В пресс-службе также рассказали о существовании системы идентификации соцвыплат, которая обеспечивает «корректное исполнение взысканий по судебному производству».

1 июня ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трёх до 16 лет на общую сумму 146 млрд рублей.