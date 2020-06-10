Сбербанк проверяет случаи списания выплат на детей в счёт долгов
- globallookpress.com
Ранее клиенты банка пожаловались в соцсетях на списание детских пособий, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса.
«Клиентские кейсы, по которым присланы запросы, не являются системными», — прокомментировали в Сбербанке.
Там отметили, что по каждому случаю проводится проверка и предоставляется ответ.
В пресс-службе также рассказали о существовании системы идентификации соцвыплат, которая обеспечивает «корректное исполнение взысканий по судебному производству».
1 июня ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трёх до 16 лет на общую сумму 146 млрд рублей.