ПФР перечислил 146 млрд рублей в качестве выплат семьям с детьми

Пенсионный фонд России перечислил первые выплаты семьям с детьми от трёх до 16 лет на общую сумму 146 млрд рублей.

«Средства направлены 10,2 млн семей на 14,6 млн детей — то есть больше чем половине всех, кто имеет право на поддержку по указу президента. Общая сумма выделенных к настоящему времени средств составила 146 млрд рублей», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы фонда.

В соответствии с постановлением правительства, заявка рассматривается в течение пяти рабочих дней, а деньги перечисляются в пределах трёх, напомнили в ПФР.

Восьмидневный срок является предельным и в определённых случаях может быть уменьшен, проинформировали в ведомстве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первенца получают 717 тыс. семей в России.