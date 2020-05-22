С оглядкой на Китай: цены на нефть начали снижение после периода роста

В пятницу, 22 мая, цена на нефть марки Brent падала более чем на 7% — до $33,6 за баррель — после мощного роста накануне. Рынок негативно отреагировал на решение китайских властей отказаться устанавливать цель по увеличению ВВП в 2020 году, считают эксперты. Они полагают, что экономическая динамика КНР и потребление нефти в стране могут оказаться слабее ожиданий инвесторов. Такое положение дел давит на котировки, но аналитики не прогнозируют значительного падения цен в ближайшее время.

В пятницу, 22 мая, цены на нефть снижаются в ходе глобальных торгов. В начале сессии стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне падала более чем на 7% — до $33,6 за баррель. Одновременно котировки американского сорта WTI опускались на 10% — до $30,7 за баррель. Во второй половине дня значения несколько восстановились — до $35,3 и $33,4 соответственно, но при этом всё ещё оставались ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Цены перешли к снижению после уверенного роста в последние несколько дней. Так, ещё накануне стоимость марки Brent поднималась до максимума с середины марта и приближалась к отметке $37.

По словам экспертов, мировые инвесторы негативно отреагировали на действия китайских властей. Руководство азиатской республики не стало устанавливать целевое значение темпов роста экономики страны на 2020 год, передаёт «Синьхуа».

Как объяснил RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, в условиях неопределённости, связанной с пандемией COVID-19, власти Китая освободили себя от обременительных обязательств следовать конкретной цели по росту ВВП. В результате динамика китайской экономики и потребление нефти в стране могут оказаться слабее ожиданий инвесторов. Подобное положение дел оказывает давление на стоимость нефти.

«Отказ Китая от цели по росту ВВП в 2020 году снизит потенциальный объём финансовых стимулов для роста экономики, который может использовать правительство. С одной стороны, это сократит объём средств на финансовых рынках страны, а с другой — экономический рост Китая может быть ограниченным, что снизит спрос на сырьё», — пояснил Миронюк.

В то же время стоимость нефти по-прежнему поддерживает ослабление карантинных мер в ряде стран. По подсчётам Международного энергетического агентства, уже к концу мая в условиях ограничений будут проживать порядка 2,8 млрд человек в мире по сравнению с 4 млрд в апреле. Как полагают эксперты, постепенное возвращение людей и предприятий к работе со временем должно привести к восстановлению глобального спроса на топливо.

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«Всё больше государств заявляют о смягчении ограничений. Это позволяет надеяться на скорое начало восстановления нормальной деятельности глобальной экономики. Соответственно, потребление энергосырья в мире начнёт расти», — подчеркнул в разговоре с RT Аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

Помимо этого, в пользу нефтяных цен играют меры государств по сокращению мирового предложения углеводородов. Напомним, с 1 мая для борьбы с глобальным переизбытком нефти страны — участницы сделки ОПЕК+, включая Россию, начали снижать производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки. Уменьшение добычи также началось ещё в нескольких странах — экспортёрах сырья, в том числе в США, Норвегии, Аргентине и Канаде. Более того, Саудовская Аравия сообщила о намерении дополнительно сократить нефтедобычу ещё на 1 млн баррелей в день.

По подсчётам МЭА, в мае предложение нефти на мировом рынке должно уменьшиться на 12 млн баррелей в сутки и достичь минимального уровня за последние девять лет — 88 млн баррелей в день. Согласно оценке российского Минэнерго, в последующие месяцы общий объём сокращения добычи мировыми производителями углеводородов может составить 15—20 млн баррелей в сутки.

«Во-первых, глобально поддержку ценам на нефть оказывает сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Во-вторых, мы уже наблюдаем рекордное сокращение числа буровых установок в США. Соответственно, предложение углеводородов снижается и угроза переполнения хранилищ отходит на второй план», — добавил Калачёв.

За последнюю неделю число активных нефтяных буровых установок в США сократилось на 21 и достигло 237. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё летом 2009 года. Об этом свидетельствуют данные компании Baker Hughes.

Рублёвый ответ

Снижение нефтяных цен на торгах пятницы оказало определённое давление и на динамику российской валюты. Так, в середине дня курс доллара на Московской бирже рос на 1,5% — до 72,1 рубля, а курс евро на 1,1% — до 78,6 рубля. При этом ещё накануне значения впервые с начала марта опускались ниже 71 и 78 рублей соответственно.

Официальный курс валют Центробанка на 23 мая установлен на уровне 71,88 рубля за доллар и 78,44 рубля за евро.

Как рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, в ближайшее время рубль продолжит реагировать на колебания сырьевых котировок. По оценке эксперта, до конца мая нефтяные цены будут меняться в диапазоне $32—37 за баррель. Вместе с тем дополнительную поддержку нацвалюте будет оказывать налоговый период.

В это время компании-экспортёры начинают продавать иностранную валюту и покупать рубли для уплаты налогов.

Помимо этого, в пользу рубля по-прежнему играют действия Банка России. Для стабилизации курса рубля с 10 марта Центробанк начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за прошедшее время объём продажи валюты составил 649 млрд рублей.

На этом фоне, согласно прогнозу директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслава Абрамова, в ближайшее время курс доллара будет оставаться в диапазоне 70—75 рублей, а курс евро — вблизи 76—82 рублей.